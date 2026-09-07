Nouveau stade du Club de Bruges : Bart Verhaeghe annonce une installation en 2029

Lors d'un long entretien accordé à "Het Laatste Nieuws", le président du Club Brugeois a abordé l'épineux dossier du stade. Si les travaux commenceront cet automne, il faudra attendre 2029 pour que les "Blauw en Zwart" y jouent dedans.

Ce ne sera finalement pas en 2028, mais à l’été 2029 que le Club de Bruges devrait quitter le Jan Breydel stadion pour rejoindre sa nouvelle enceinte. "Plus vite, ce n’est pas possible", explique le président Bart Verhaeghe dans un long entretien accordé à nos confrères de HLN. Après 20 ans de démarches pour obtenir les autorisations nécessaires, le Club brugeois peut enfin lancer son chantier. Les premières pelleteuses devraient apparaître sur le site de l’Olympia dans les prochaines semaines.

"Nous commencerons vers novembre-décembre par les travaux liés aux réseaux, notamment l’électricité et l’eau", précise Bart Verhaeghe. Les équipes de jeunes du Cercle Bruges doivent déménager ce mois-ci vers les terrains d’entraînement du Club de Bruges, tandis que l’équipe première de l'association rejoindra son nouveau centre à la fin décembre. "Ces déménagements nous permettront ainsi commencer le gros œuvre dès janvier."

Pas de stade pour le coup d'envoi de la prochaine saison

Le calendrier initial, qui prévoyait une inauguration du nouveau stade pour le début de la saison 2028-2029, a donc été abandonné. La construction doit durer environ deux ans et demi, avec une inauguration prévue pour la saison 2029-2030. "Plus vite, ce n’est pas possible, et ce ne serait d’ailleurs pas souhaitable", insiste le président des "Blauw en Zwart".

Bart Verhaeghe met notamment en avant le choix d’un toit suspendu, plus coûteux mais conçu pour garantir une visibilité maximale, sans aucun poteau dans le champ de vision des spectateurs. La structure sera assemblée et soudée sur place, avant d’être fixée aux côtés du stade. D’immenses grues devront rester à l’intérieur de l’enceinte jusqu’à l’ancrage complet du toit. Après quoi, seulement, les travaux du terrain pourront commencer. Il faudra un délai de six mois pour que la pelouse puisse pousser et atteindre une qualité suffisante.L’investissement total de cette nouvelle enceinte s’élèvera à environ 200 millions d’euros, le tout sans aide publique. La capacité du stade sera de 40.116 places, dont une immense tribune derrière un but, sans anneaux intermédiaires. Les supporters seront également installés très près du terrain et quatre grands écrans permettront à chacun de suivre facilement la rencontre.

Le Jan Breydel doit tenir 3 ans

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D’ici là, le vieillissant Jan Breydel stadion devra encore accueillir les champions de Belgique pendant près de trois ans. "Il faut bricoler. Nous devons investir chaque année environ un million d’euros simplement pour maintenir le stade en état de fonctionnement : éviter que les égouts ne débordent, que l’électricité ne tombe en panne ou que l’eau ne s’infiltre. C’est de l’argent perdu, mais nous n’avons pas le choix", se désole Bart Verhaeghe.