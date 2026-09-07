"Un sentiment fantastique pour lui" : Rik De Mil heureux de retrouver l'un de ses hommes

Victime d'une rupture du ligament croisé, Matisse Samoise a vécu des mois difficiles avant de rejouer. Rik De Mil raconte son retour à la compétition.

Éloigné des terrains pendant une longue période en raison de sa blessure, Matisse Samoise a dû prendre son mal en patience avant de pouvoir retrouver la compétition. Après le match face au Cercle de Bruges, Rik De Mil est revenu sur les jours précédant son retour. "C'était un sentiment fantastique pour lui. La veille du match, il m'a dit : Je n'ai jamais été aussi nerveux à l'idée de jouer."

Selon De Mil, cette réaction en dit long sur l'impact d'une absence de plusieurs mois. "Cela montre à quel point une telle blessure est difficile à vivre, surtout mentalement. Il faut du temps avant de se sentir à nouveau pleinement footballeur".

Une longue revalidation enfin récompensée

Samoise a dû attendre près de neuf mois avant de disputer ses premières minutes en match. Durant cette période, il a travaillé étape par étape pour se rétablir, avec le match de samedi comme première récompense. De Mil éprouve un grand respect pour la manière dont son joueur a traversé ces longs mois.

"Quand on voit comment il a effectué sa revalidation et avec quel état d'esprit il l'a fait, il mérite amplement ce qui lui arrive. C'est cette mentalité que nous lui connaissons sur le terrain".

L'équipe première à en ligne de mire

"Le volet médical est en grande partie derrière lui. Il est à nouveau footballeur. Mais il doit retrouver progressivement son meilleur niveau. Nous devrons lui laisser le temps nécessaire pour y parvenir", a souligné De Mil.



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Il devra continuer à accumuler du rythme et augmenter progressivement sa charge de travail. L'étape la plus importante a été franchie.

Selon son entraîneur, le soulagement de Samoise était immense. 'Il était incroyablement heureux de pouvoir rejouer. Nous espérons le revoir le plus rapidement possible avec nous en équipe première".