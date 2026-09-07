"Un sentiment fantastique pour lui" : Rik De Mil heureux de retrouver l'un de ses hommes

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
| Commentaire
"Un sentiment fantastique pour lui" : Rik De Mil heureux de retrouver l'un de ses hommes
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Victime d'une rupture du ligament croisé, Matisse Samoise a vécu des mois difficiles avant de rejouer. Rik De Mil raconte son retour à la compétition.

Éloigné des terrains pendant une longue période en raison de sa blessure, Matisse Samoise a dû prendre son mal en patience avant de pouvoir retrouver la compétition. Après le match face au Cercle de Bruges, Rik De Mil est revenu sur les jours précédant son retour. "C'était un sentiment fantastique pour lui. La veille du match, il m'a dit : Je n'ai jamais été aussi nerveux à l'idée de jouer."

Selon De Mil, cette réaction en dit long sur l'impact d'une absence de plusieurs mois. "Cela montre à quel point une telle blessure est difficile à vivre, surtout mentalement. Il faut du temps avant de se sentir à nouveau pleinement footballeur".

Une longue revalidation enfin récompensée

Samoise a dû attendre près de neuf mois avant de disputer ses premières minutes en match. Durant cette période, il a travaillé étape par étape pour se rétablir, avec le match de samedi comme première récompense. De Mil éprouve un grand respect pour la manière dont son joueur a traversé ces longs mois.

"Quand on voit comment il a effectué sa revalidation et avec quel état d'esprit il l'a fait, il mérite amplement ce qui lui arrive. C'est cette mentalité que nous lui connaissons sur le terrain".

L'équipe première à en ligne de mire

"Le volet médical est en grande partie derrière lui. Il est à nouveau footballeur. Mais il doit retrouver progressivement son meilleur niveau. Nous devrons lui laisser le temps nécessaire pour y parvenir", a souligné De Mil.

Lire aussi… La Gantoise poursuit son sans faute contre le Cercle et prend la tête du championnat

Il devra continuer à accumuler du rythme et augmenter progressivement sa charge de travail. L'étape la plus importante a été franchie.

Selon son entraîneur, le soulagement de Samoise était immense. 'Il était incroyablement heureux de pouvoir rejouer. Nous espérons le revoir le plus rapidement possible avec nous en équipe première".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Cercle de Bruges
Matisse Samoise
Rik De Mil

Plus de news

L'un des plus gros coups du mercato : le Cercle Bruges vend son joueur neuf fois plus cher que sa valeur

L'un des plus gros coups du mercato : le Cercle Bruges vend son joueur neuf fois plus cher que sa valeur

09:30
"J'ai l'expérience de ma saison dernière" : comment Rayan Touzghar peut aider le Standard à garder le cap Interview

"J'ai l'expérience de ma saison dernière" : comment Rayan Touzghar peut aider le Standard à garder le cap

09:40
Gianni Infantino perd le soutien de la Belgique : l'Union belge réclame des comptes

Gianni Infantino perd le soutien de la Belgique : l'Union belge réclame des comptes

10:06
"Avec 11 points sur 15…" : Philippe Albert revient sur le très bon départ du Standard

"Avec 11 points sur 15…" : Philippe Albert revient sur le très bon départ du Standard

09:03
🎥 Premier match et premier but : Lucas Stassin démarre fort avec Séville

🎥 Premier match et premier but : Lucas Stassin démarre fort avec Séville

08:32
"Il deviendra le futur gardien de l'équipe nationale" : Lucca Brughmans met tout le monde

"Il deviendra le futur gardien de l'équipe nationale" : Lucca Brughmans met tout le monde

07:30
Au Standard, Adnane Abid marche sur l'eau : "Il atteint un niveau que je ne lui aurais pas donné il y a un an"

Au Standard, Adnane Abid marche sur l'eau : "Il atteint un niveau que je ne lui aurais pas donné il y a un an"

06:00
Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

07:00
La Gantoise poursuit son sans faute contre le Cercle et prend la tête du championnat

La Gantoise poursuit son sans faute contre le Cercle et prend la tête du championnat

15:35
Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk

Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk

05:00
1
Un triste record pour OHL : Beveren enfonce les Louvanistes dans la crise

Un triste record pour OHL : Beveren enfonce les Louvanistes dans la crise

22:40
"On a fait le match qu'on voulait faire" : l'un des meilleurs Mauves face à Genk relativise le résultat

"On a fait le match qu'on voulait faire" : l'un des meilleurs Mauves face à Genk relativise le résultat

22:00
"Notre objectif était de gagner, mais..." : Jess Thorup satisfait du point pris par Genk à Anderlecht

"Notre objectif était de gagner, mais..." : Jess Thorup satisfait du point pris par Genk à Anderlecht

22:20
Un missile téléguidé face à Lammens : Everton arrache le partage contre United à quelques secondes de la fin

Un missile téléguidé face à Lammens : Everton arrache le partage contre United à quelques secondes de la fin

23:00
"Il y avait un bon gardien en face" : Lucca Brughmans a écœuré Anderlecht

"Il y avait un bon gardien en face" : Lucca Brughmans a écœuré Anderlecht

21:40
La défense solide, le reste trop léger : les notes d'Anderlecht contre le KRC Genk

La défense solide, le reste trop léger : les notes d'Anderlecht contre le KRC Genk

21:10
LIVE : Anderlecht pousse, le match se débride (0-0) Live

LIVE : Anderlecht pousse, le match se débride (0-0)

19:58
Frustrant ou encourageant ? Anderlecht patine contre le Racing Genk et doit se contenter du match nul

Frustrant ou encourageant ? Anderlecht patine contre le Racing Genk et doit se contenter du match nul

20:23
Challenger Pro League : les Francs Borains déroulent contre Lokeren, le RFC Liège peut s'en vouloir

Challenger Pro League : les Francs Borains déroulent contre Lokeren, le RFC Liège peut s'en vouloir

21:25
Arsenal avait flairé le bon coup : l'ancien Brugeois Tzolis déjà décisif avec les Gunners

Arsenal avait flairé le bon coup : l'ancien Brugeois Tzolis déjà décisif avec les Gunners

20:40
D1 FFA : Meux arrache la victoire sur le fil, le RWDM assure et Charleroi cale face à Flénu

D1 FFA : Meux arrache la victoire sur le fil, le RWDM assure et Charleroi cale face à Flénu

20:00
Dennis Ayensa, buteur à nouveau épanoui au Standard : "Je botterai les fesses d'Abid s'il ne court pas" Interview

Dennis Ayensa, buteur à nouveau épanoui au Standard : "Je botterai les fesses d'Abid s'il ne court pas"

18:40
Premiers pas cauchemardesques pour Zakaria El Ouahdi en Bundesliga : Hambourg prend l'eau

Premiers pas cauchemardesques pour Zakaria El Ouahdi en Bundesliga : Hambourg prend l'eau

19:30
Un ancien champion d'Angleterre au chevet de Nicky Hayen et Burnley

Un ancien champion d'Angleterre au chevet de Nicky Hayen et Burnley

19:00
Vitor Bruno fait tourner, et pas un peu : plusieurs nouvelles têtes dans le onze d'Anderlecht

Vitor Bruno fait tourner, et pas un peu : plusieurs nouvelles têtes dans le onze d'Anderlecht

17:57
Gianni Infantino briguera un nouveau mandat à la tête de la FIFA

Gianni Infantino briguera un nouveau mandat à la tête de la FIFA

18:00
Cinq consultants donnent leur avis sur Anderlecht et Stijn Stijnen est le plus positif

Cinq consultants donnent leur avis sur Anderlecht et Stijn Stijnen est le plus positif

17:30
🎥 L'improbable boulette d'un ancien carolo dans un match de D2 anglaise

🎥 L'improbable boulette d'un ancien carolo dans un match de D2 anglaise

17:00
Les grandes ambitions d'une recrue de l'été à Genk : "Veut-on le titre ? Oui, exactement !"

Les grandes ambitions d'une recrue de l'été à Genk : "Veut-on le titre ? Oui, exactement !"

16:30
Un promu de Bundesliga met fin à l'impressionnante série du Bayern Munich de Vincent Kompany

Un promu de Bundesliga met fin à l'impressionnante série du Bayern Munich de Vincent Kompany

16:00
Toujours cantonné au banc : faut-il s'inquiéter pour Kevin De Bruyne à Naples ?

Toujours cantonné au banc : faut-il s'inquiéter pour Kevin De Bruyne à Naples ?

15:00
Cristiano Ronaldo joue les espions mais n'évite pas la défaite de son club

Cristiano Ronaldo joue les espions mais n'évite pas la défaite de son club

14:30
Il ne fait pas oublier Kompany à Burnley : le bilan actuel de Nicky Hayen est médiocre

Il ne fait pas oublier Kompany à Burnley : le bilan actuel de Nicky Hayen est médiocre

14:00
Pour son retour à l'Antwerp, Arthur Vermeeren a soufflé le chaud et le froid à Sclessin Analyse

Pour son retour à l'Antwerp, Arthur Vermeeren a soufflé le chaud et le froid à Sclessin

13:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 La Gantoise La Gantoise
KV Courtrai KV Courtrai 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 3-0 OH Louvain OH Louvain

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk Pogi Pogi a propos de Un champion du monde proposé à Anderlecht : les dessous du mercato de Sibierski Albert Dupont Albert Dupont a propos de Vincent Euvrard analyse un succès mérité : "Peut-être le meilleur match depuis que je suis au Standard" den strep den strep a propos de 🎥 La merveille de Kamiel Van de Perre : "Je pense qu'il ne savait pas lui-même qu'il en était capable" den strep den strep a propos de La Louvière au tapis : les Loups balayés au Stayen JoBg JoBg a propos de La réception de Genk sera un gros test : Vitor Bruno, cette fois, doit changer quelque chose Pogi Pogi a propos de "Il nous l'a bien mis à l'envers" : Mardochée Nzita s'est accroché, mais n'a pas su arrêter Adem Zorgane Eric Stevens Eric Stevens a propos de Une nouvelle règle que personne ne comprend : "L'arbitre a dit qu'ils avaient commis une erreur" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Un Brugeois déçoit en ce début de saison, Ivan Leko le défend à sa manière 051961rouche 051961rouche a propos de Retournement de situation pour Standard-Antwerp : les supporters anversois finalement autorisés Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved