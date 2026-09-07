Un transfert après la fermeture du mercato ? Un club de Pro League aurait trouvé un accord avec un attaquant

La Gantoise pourrait accueillir un nouveau joueur dans les prochains jours. Les Buffalos auraient trouvé un accord pour faire venir un jeune attaquant ghanéen de 19 ans.

Selon le média Sports world Ghana, Yassin Mohammed aurait conclu un accord de prêt avec la Gantoise. Le joueur quitterait son club suédois, Malmö, pour rejoindre les Buffalos. D'après Transfermarkt, le transfert n'est pas encore officiel.

L'attaquant de 19 ans passerait la saison 2026-2027 en Belgique afin de poursuivre son développement et d'acquérir de l'expérience à un niveau plus élevé. Mohammed a commencé sa formation à l'académie de la WAFA au Ghana, avant de rejoindre la Suède en 2025 pour poursuivre sa carrière au Malmö FF.

La Gantoise va chercher son nouveau renfort ghanéen en Suède

Ce transfert offrirait au jeune joueur une nouvelle opportunité de développer son jeu au sein de l'élite belge et de s'adapter à un nouvel environnement footballistique. Grâce à cet accord de prêt, l'attaquant ghanéen resterait à la Gantoise jusqu'à l'été 2027.

Laccord concernant Yassin Mohammed a-t-il été conclu ?

En principe, il n'est plus possible de conclure un accord de prêt après la fermeture du mercato, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Soit l'accord n'est pas encore finalisé, soit le joueur pourrait être recruté gratuitement.

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Nous continuerons à suivre la situation et vous tiendrons informés dès que de nouveaux éléments seront disponibles.