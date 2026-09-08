Enzo Maresca donne des nouvelles de Jérémy Doku avant le derby mancunien : "Nous ne sommes pas sûrs"

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Pas de Jeremy Doku dans le noyau de Manchester City ce week-end. L'ailier belge souffre toujours d'une blessure au mollet, qui le tient éloigné des terrains depuis le début de la saison de Premier League. Sa date de retour est cependant connue.