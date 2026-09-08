Enzo Maresca donne des nouvelles de Jérémy Doku avant le derby mancunien : "Nous ne sommes pas sûrs"
Photo: © photonews
Pas de Jeremy Doku dans le noyau de Manchester City ce week-end. L'ailier belge souffre toujours d'une blessure au mollet, qui le tient éloigné des terrains depuis le début de la saison de Premier League. Sa date de retour est cependant connue.
Enzo Maresca donne des nouvelles de Jérémy Doku avant le derby mancunien : "Nous ne sommes pas sûrs"
L'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a expliqué que la présence de Jérémy Doku dans le groupe de Manchester City pour le derby contre Manchester United ce dimanche n'était pas encore certaine. "Nico O'Reilly sera probablement de retour, oui. Jérémy Doku, nous ne sommes pas sûrs. Nous allons devoir attendre", a déclaré l'entraîneur lors de sa première conférence avant un match de Ligue des champions de la saison.
Manchester City affrontera Porto en déplacement ce mardi soir à 21h00. Les Sky Blues espèrent évidemment démarrer parfaitement leur campagne en prenant les trois points.
Pas de Jeremy Doku dans le noyau de Manchester City ce week-end. L'ailier belge souffre toujours d'une blessure au mollet, qui le tient éloigné des terrains depuis le début de la saison de Premier League. Sa date de retour est cependant connue.
Après une Coupe du Monde 2026 frustrante, Jeremy Doku manque désormais la reprise en Premier League. Lors du Community Shield, le Diable Rouge s'est blessé au mollet et avait dû quitter ses coéquipiers à la mi-temps. Depuis, il a manqué les deux premiers matchs de championnat de la saison.
Ce samedi après-midi, Manchester City reçoit Coventry City, et Jeremy Doku est une nouvelle fois absent. Cependant, son retour pourrait bien se profiler.
Selon la presse anglaise, Doku devrait en effet être de retour le 13 septembre prochain, pour un match très attendu : le derby mancunien face à Manchester United.
Jeremy Doku absent en Ligue des Champions également
Cela signifie que Jeremy Doku devrait encore une fois être absent pour le match de Ligue des Champions de Manchester City face au FC Porto cette semaine. Un coup dur après avoir déjà loupé la reprise en Premier League.
Reste également à savoir si Doku sera assez rétabli pour que Mark Van Bommel puisse faire appel à lui pour les premiers matchs de Nations League à la fin du mois. La première sélection du Néerlandais devrait être dévoilée d'ici une dizaine de jours.
🚨🇧🇪 Jeremy Doku could return for Manchester City’s game against Manchester United on September 13. ✅— Sky Blues (@SkyBluesXtra) September 5, 2026
[via MEN] pic.twitter.com/MrVEELZHLS
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