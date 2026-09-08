Il ne sera pas favori, mais Vincent Kompany est nominé au trophée le plus prestigieux pour un entraîneur !

C'est un honneur rare, et une première pour un entraîneur belge : Vincent Kompany fait partie des cinq coachs nominés pour le trophée d'entraîneur de l'année, qui sera désigné lors de la cérémonie du Ballon d'Or le 26 octobre prochain. L'entraîneur du Bayern Munich ne fait cependant pas partie des favoris.

Avec un doublé Coupe-championnat en Allemagne, la Supercoupe d'Allemagne et une demi-finale de Ligue des Champions, Vincent Kompany a été récompensé par une place parmi les cinq entraîneurs de l'année. Le trophée sera attribué le 26 octobre prochain à Londres lors de la cérémonie du Ballon d'Or, qui verra également être sacrés les gardien, jeune joueur ou encore meilleure joueuse de l'année.

Vincent Kompany est en bonne compagnie : à ses côtés, on retrouve... quatre Espagnols. Mikel Arteta (champion avec Arsenal et finaliste de la C1), Unai Emery (vainqueur de l'Europa League avec Aston Villa), Luis Enrique (champion de France et vainqueur de la C1) et bien sûr Luis de la Fuente, champion du monde avec l'Espagne, sont les autres nominés.

Nominated for the 2026 Men's Coach of the Year ⬇️



Mikel Arteta - Arsenal

Luis de la Fuente - Spain national team

Unai Emery - Aston Villa

Vincent Kompany - Bayern Munich

Luis Enrique - Paris-SG pic.twitter.com/R6QOpW9j9l — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Luis de la Fuente et Luis Enrique, grands favoris

Luis Enrique avait remporté le trophée en 2025 après la première victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le coach du PSG avait largement devancé son plus proche poursuivant Hansi Flick (FC Barcelone), qui n'a pas été nominé cette fois malgré son titre en Liga.

Mais si Enrique reste l'un des favoris à sa propre succession, la lutte sera plus serrée cette fois, et le grand favori au Trophée Johan Cruyff (le nom de ce trophée d'entraîneur de l'année) est probablement Luis de la Fuente.



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L'entraîneur de l'Espagne, champion d'Europe en 2024 avec la Roja, a confirmé lors de la Coupe du Monde 2026 et réalisé un parcours sans-faute, éliminant notamment la Belgique en quart de finale avant une victoire sans appel face à la France en demi-finale et une victoire au bout du suspens contre l'Argentine en finale.

De la Fuente avait déjà été nominé en 2024 au Trophée Johan Cruyff, mais n'avait fini que troisième malgré l'Euro 2024 remporté par la Roja. Une Coupe du Monde pèse cependant plus lourd dans la balance : cela suffira-t-il pour qu'il prenne sa revanche ?

Kompany n'a aucune chance

De son côté, Vincent Kompany le reconnaîtra lui-même : être nominé est déjà une reconnaissance en tant que tel, mais le Belge n'a aucune chance de remporter le trophée. Les succès remportés par tous ses concurrents sont plus notables que le sien, qu'il s'agisse de remporter un premier titre avec Arsenal en plus de 20 ans et atteindre la finale de la Champions League comme Mikel Arteta, ou gagner une cinquième (!) Europa League comme Unai Emery.

Pour espérer s'approcher du trophée à l'avenir, une seule chose à faire pour Vincent Kompany : remporter la Ligue des Champions, ce qui sera l'objectif n°1 du Bayern Munich cette saison - comme chaque année. Une chose est sûre, cependant : dans les années à venir, aucun autre entraîneur belge n'aura plus de chances de gagner ce Trophée Johan Cruyff que l'ancien capitaine des Diables Rouges !