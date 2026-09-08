Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 8/9
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Mario Stroeykens vers un transfert... en Bulgarie ?
Anderlecht a reçu une offre de prêt avec option d'achat du club bulgare du PFK Ludogorets Razgrad pour Mario Stroeykens. Le milieu de terrain de 22 ans n'est cependant pas intéressé par un départ en Bulgarie, selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. (Lire la suite)
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