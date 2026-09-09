18 millions d'euros déjà assurés : voici jusqu'à combien Bruges peut gagner en Ligue des champions

Le Club de Bruges peut gagner gros en Ligue des champions cette saison. L'UEFA versera plusieurs millions d'euros selon les résultats et le parcours des Brugeois.

Le Club de Bruges a la garantie de toucher plus de 18 millions d'euros cette saison en Ligue des champions. Ce montant correspond uniquement à sa participation à la phase de ligue. Les résultats peuvent rapidement faire grimper les revenus, puisque l'UEFA a prévu près de 2,4 milliards d'euros pour les 36 clubs engagés.

Le système de rémunération

Chaque victoire en Ligue des champions vaut 2,1 millions d'euros, contre 700.000 euros pour un match nul. Avec trois victoires, Bruges toucherait par exemple 6,3 millions d'euros supplémentaires. Le montant final dépendra aussi de sa place au classement et du tour atteint.

Une place en huitièmes de la compétition rapporte 11 millions d’euros, puis 12,5 millions pour atteindre les quarts. Les demi-finalistes reçoivent 15 millions et une qualification pour la finale en rapporte 18,5. Le club qui soulève le trophée touche 6,5 millions supplémentaires. En cumulant les différentes sources de revenus, le champion d'Europe peut approcher les 110 millions d'euros.

Les performances de cette saison ne sont pas les seules à compter. Bruges sera aussi rémunéré selon son coefficient européen sur les dix dernières années et la valeur du marché télévisuel belge. L'UEFA consacre 853 millions d'euros à cette partie de la redistribution, appelée pilier valeur.

Entre 45 et 50 millions d'euros la saison passée pour le Club de Bruges

En 2025-2026, leur parcours jusqu'aux barrages de la phase à élimination directe, où l'Atlético Madrid avait mis fin à leur aventure, leur avait rapporté environ 46 à 50 millions d’euros. Cette saison, chaque point et chaque qualification auront une valeur sportive, mais aussi financière.





Énorme différence entre la Ligue des champions et l'Europa League

L'écart avec l'Europa League est énorme. Un club éliminé lors des barrages de la Ligue des champions reçoit 4,2 millions d'euros et poursuit sa saison en C3. L'UEFA ne distribuera que 565 millions d'euros aux participants de cette compétition.