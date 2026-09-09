Chelsea se fait une énorme frayeur : soirée mouvementée pour Mike Penders en League Cup

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Chelsea se fait une énorme frayeur : soirée mouvementée pour Mike Penders en League Cup
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Mike Penders était titulaire avec Chelsea contre Leeds en League Cup. Le gardien belge a encaissé trois buts, mais les Blues se sont finalement qualifiés.

Mike Penders a reçu une nouvelle occasion de jouer avec Chelsea ce mercredi soir. Le gardien belge était titulaire contre Leeds au troisième tour de la League Cup. Numéro deux derrière Emiliano Martinez, il doit pour le moment profiter des matchs de coupe pour accumuler les minutes. Le Diable Rouge ne joue pas en Premier League ni en Ligue des champions.

Un onze de départ pas au niveau

Xabi Alonso avait fortement modifié son équipe pour cette rencontre. Barco, Welbeck, Chavarria et Gittens et ont commencé le match. Mais les choix du coach espagnol ont rapidement posé problème aux Blues. Leeds a profité de la situation pour prendre deux buts d'avance. À la 53e minute, Chelsea était mené 0-2 et se retrouvait sous pression pour sa qualification.

La réaction est venue du banc. Xabi Alonso avait fait entrer Cole Palmer à la pause et l'Anglais n'a pas mis longtemps à changer le match. En deux minutes, il a marqué deux fois et ramené Chelsea à 2-2. Le scénario avait complètement changé. Morgan Rogers, Pedro Neto et Reece James, également lancés en cours de rencontre, ont apporté beaucoup plus de rythme à l'équipe.

6-3 et la qualification

Le match s'est terminé sur un incroyable 6-3 en faveur de Chelsea. Barco en a profité pour inscrire son premier but depuis son arrivée. Rogers a aussi pesé sur la rencontre avec trois passes décisives. L'une d'elles a permis à Welbeck de marquer et Pedro Neto a trouvé le chemin des filets. Les joueurs lancés par Alonso ont contribué au retournement de situation.

Un match de plus au minimum pour Mike Penders


Penders a disputé les 90 minutes avec Chelsea, même si encaisser trois buts n'est pas idéal pour un gardien qui cherche à convaincre. La qualification de Chelsea lui offre au moins la possibilité de retrouver les cages au prochain tour.

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