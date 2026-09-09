La presse anglaise ne sauve qu'un joueur du "faible Club de Bruges" contre Villa : "Cauchemardesque"

La presse anglaise n'a pas été impressionnée par le Club de Bruges, battu sur sa pelouse par Aston Villa ce mardi soir. Les différents quotidiens britanniques ont pointé les errements défensifs brugeois et les erreurs de Yann Sommer, mais ont aussi retenu la belle prestation de Jan Virgili, qui a fait passer "une soirée cauchemardesque" à Aaron Wan-Bissaka.

Le Club de Bruges a débuté sa campagne de Ligue des champions par une défaite 2-3 face à Aston Villa, ce mardi soir. Les Blauw & Zwart ont été menés après onze minutes à la suite de la frappe enroulée de John McGinn, avant de réagir via Hugo Vetlesen. Mais avant la pause, les Anglais ont repris l'avantage grâce à Emiliano Buendía et Nicolas Jackson.

Après la mi-temps, Nicolò Tresoldi a permis au Club de revenir à 2-3, sur penalty. L'équipe d'Ivan Leko n'est toutefois pas parvenue à égaliser, permettant à Aston Villa de repartir du Jan Breydel avec les trois points. En Angleterre, la prestation du Club, dont les performances et les ventes suscitent curiosité et intérêt, a été largement analysée. La première mi-temps et la prestation de Yann Sommer ont été critiquées, tandis que Jan Virgili a reçu des éloges.

L'Angleterre retient le cauchemar de Yann Sommer et la promesse Jan Virgili

La BBC note qu'Aston Villa était parfaitement lancé après les buts de Buendía et Jackson, a pointé du doigt Yann Sommer et n'a pas été convaincue par le Club. "Un but venu à la suite d'une grosse erreur de flottement du gardien. Le Club de Bruges a été faible et George Hemmings, le premier adolescent en 43 ans à débuter un match de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe pour Villa, aurait pu marquer au moins une fois."

The Sun n'a pas non plus été impressionné. "Le Club de Bruges, champion de Belgique, est loin d'être l'équipe la plus redoutable qu'Aston Villa affrontera en Europe cette saison." Le quotidien a souligné que les Villans ont fait preuve de caractère en "relevant la tête et en sortant vainqueur d'un duel mouvementé", après leur début de championnat manqué.

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Le Daily Mail s'est par contre attardé sur la prestation de Jan Virgili. "Aaron Wan-Bissaka a vécu une soirée cauchemardesque face à l'ailier espagnol et a été remplacé après 68 minutes." Le bilan était tout autre pour Sommer. The Guardian a rappelé que, grâce à sa titularisation, le Suisse est devenu le deuxième gardien de l'histoire à disputer la Ligue des Champions avec cinq clubs différents. "Mais pour le joueur de 37 ans, ce fut une soirée à oublier rapidement", pouvait-on y lire.