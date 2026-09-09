La presse anglaise ne sauve qu'un joueur du "faible Club de Bruges" contre Villa : "Cauchemardesque"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
La presse anglaise ne sauve qu'un joueur du "faible Club de Bruges" contre Villa : "Cauchemardesque"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La presse anglaise n'a pas été impressionnée par le Club de Bruges, battu sur sa pelouse par Aston Villa ce mardi soir. Les différents quotidiens britanniques ont pointé les errements défensifs brugeois et les erreurs de Yann Sommer, mais ont aussi retenu la belle prestation de Jan Virgili, qui a fait passer "une soirée cauchemardesque" à Aaron Wan-Bissaka.

Le Club de Bruges a débuté sa campagne de Ligue des champions par une défaite 2-3 face à Aston Villa, ce mardi soir. Les Blauw & Zwart ont été menés après onze minutes à la suite de la frappe enroulée de John McGinn, avant de réagir via Hugo Vetlesen. Mais avant la pause, les Anglais ont repris l'avantage grâce à Emiliano Buendía et Nicolas Jackson.

Après la mi-temps, Nicolò Tresoldi a permis au Club de revenir à 2-3, sur penalty. L'équipe d'Ivan Leko n'est toutefois pas parvenue à égaliser, permettant à Aston Villa de repartir du Jan Breydel avec les trois points. En Angleterre, la prestation du Club, dont les performances et les ventes suscitent curiosité et intérêt, a été largement analysée. La première mi-temps et la prestation de Yann Sommer ont été critiquées, tandis que Jan Virgili a reçu des éloges.

L'Angleterre retient le cauchemar de Yann Sommer et la promesse Jan Virgili

La BBC note qu'Aston Villa était parfaitement lancé après les buts de Buendía et Jackson, a pointé du doigt Yann Sommer et n'a pas été convaincue par le Club. "Un but venu à la suite d'une grosse erreur de flottement du gardien. Le Club de Bruges a été faible et George Hemmings, le premier adolescent en 43 ans à débuter un match de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe pour Villa, aurait pu marquer au moins une fois."

The Sun n'a pas non plus été impressionné. "Le Club de Bruges, champion de Belgique, est loin d'être l'équipe la plus redoutable qu'Aston Villa affrontera en Europe cette saison." Le quotidien a souligné que les Villans ont fait preuve de caractère en "relevant la tête et en sortant vainqueur d'un duel mouvementé", après leur début de championnat manqué.

Lire aussi… Yann Sommer assume sa grosse erreur sur le troisième but d'Aston Villa : "J'aurais dû rester dans mon but"
Le Daily Mail s'est par contre attardé sur la prestation de Jan Virgili. "Aaron Wan-Bissaka a vécu une soirée cauchemardesque face à l'ailier espagnol et a été remplacé après 68 minutes." Le bilan était tout autre pour Sommer. The Guardian a rappelé que, grâce à sa titularisation, le Suisse est devenu le deuxième gardien de l'histoire à disputer la Ligue des Champions avec cinq clubs différents. "Mais pour le joueur de 37 ans, ce fut une soirée à oublier rapidement", pouvait-on y lire.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Aston Villa
Yann Sommer
Jan Virgili

Plus de news

Yann Sommer assume sa grosse erreur sur le troisième but d'Aston Villa : "J'aurais dû rester dans mon but" Interview

Yann Sommer assume sa grosse erreur sur le troisième but d'Aston Villa : "J'aurais dû rester dans mon but"

23:15
"C'est actuellement le meilleur transfert" : Ivan Leko défend Yann Sommer après la défaite de Bruges Interview

"C'est actuellement le meilleur transfert" : Ivan Leko défend Yann Sommer après la défaite de Bruges

10:00
"Nous aurions peut-être même mérité de prendre un point" : Nicolò Tresoldi ne dramatise pas après la défaite

"Nous aurions peut-être même mérité de prendre un point" : Nicolò Tresoldi ne dramatise pas après la défaite

06:00
"Je suis fier de ça" : voici ce que Brandon Mechele retient malgré la défaite du Club de Bruges Interview

"Je suis fier de ça" : voici ce que Brandon Mechele retient malgré la défaite du Club de Bruges

22:50
L'heure de la rédemption a sonné pour Senne Lammens avec les Diables Rouges

L'heure de la rédemption a sonné pour Senne Lammens avec les Diables Rouges

11:30
Le Club de Bruges lance sa campagne de Ligue des champions par une défaite dans un match spectaculaire

Le Club de Bruges lance sa campagne de Ligue des champions par une défaite dans un match spectaculaire

20:39
Tremblement de terre au Bosuil : Marc Overmars quitte l'Antwerp avec effet immédiat

Tremblement de terre au Bosuil : Marc Overmars quitte l'Antwerp avec effet immédiat

10:10
Première historique pour Yaya Touré en Ligue des Champions, gros rendez-vous pour De Bruyne et Debast

Première historique pour Yaya Touré en Ligue des Champions, gros rendez-vous pour De Bruyne et Debast

09:00
Les démarches sont lancées : Jorthy Mokio va bien changer de nationalité sportive

Les démarches sont lancées : Jorthy Mokio va bien changer de nationalité sportive

09:30
Retournement de situation : Charleroi - Cercle ne se jouera finalement pas à huis clos

Retournement de situation : Charleroi - Cercle ne se jouera finalement pas à huis clos

08:30
"Ma vie a changé à jamais" : de retour après trois semaines de cauchemar, Aron Donnum brise le silence

"Ma vie a changé à jamais" : de retour après trois semaines de cauchemar, Aron Donnum brise le silence

08:00
La justice belge va trancher : l'affaire Refaelov fait trembler l'Union Belge et l'UEFA !

La justice belge va trancher : l'affaire Refaelov fait trembler l'Union Belge et l'UEFA !

06:30
🎥 Nouvel échec pour Nicky Hayen, Thomas Meunier et Largie Ramazani s'illustrent en Angleterre

🎥 Nouvel échec pour Nicky Hayen, Thomas Meunier et Largie Ramazani s'illustrent en Angleterre

07:30
L'avenir de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges est tranché ! "Sauf si Van Bommel a de gros problèmes"

L'avenir de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges est tranché ! "Sauf si Van Bommel a de gros problèmes"

07:00
2
🎥 Double arrêt de Courtois, Karetsas en urgence à l'hôpital : les résumés de la Ligue des Champions

🎥 Double arrêt de Courtois, Karetsas en urgence à l'hôpital : les résumés de la Ligue des Champions

23:05
Leur choix est fait : deux anciens binationaux de Pro League optent pour le Congo

Leur choix est fait : deux anciens binationaux de Pro League optent pour le Congo

22:30
1
🎥 Quelle merveille ! Un ancien maestro du Standard fait déjà le show en Ligue des Champions

🎥 Quelle merveille ! Un ancien maestro du Standard fait déjà le show en Ligue des Champions

21:30
Une date supplémentaire au calendrier : Anderlecht donne rendez-vous à ses supporters

Une date supplémentaire au calendrier : Anderlecht donne rendez-vous à ses supporters

22:00
Il était sorti blessé contre l'Antwerp : le Standard est fixé pour Gustav Mortensen

Il était sorti blessé contre l'Antwerp : le Standard est fixé pour Gustav Mortensen

21:02
Le révélateur de Sclessin a parlé : le néophyte de D1A n'a pas froid aux yeux...mais a du boulot Analyse

Le révélateur de Sclessin a parlé : le néophyte de D1A n'a pas froid aux yeux...mais a du boulot

20:00
À peine arrivé, déjà reparti : un ancien du Standard enchaîne son quatrième club en quatre mois

À peine arrivé, déjà reparti : un ancien du Standard enchaîne son quatrième club en quatre mois

19:30
Payé alors qu'il n'a plus mis un pied à Genk depuis des mois : Van Crombrugge à coeur ouvert sur sa situation

Payé alors qu'il n'a plus mis un pied à Genk depuis des mois : Van Crombrugge à coeur ouvert sur sa situation

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 2-3 Aston Villa Aston Villa
AEK Athènes AEK Athènes 1-0 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 2-1 Inter Inter
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Villarreal Villarreal
Lille OSC Lille OSC 2-3 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 0-2 Manchester City Manchester City
FC Barcelone FC Barcelone 18:45 Feyenoord Feyenoord
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 18:45 Viking FK Viking FK
Liverpool Liverpool 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 21:00 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 21:00 Arsenal Arsenal
Sporting Portugal Sporting Portugal 21:00 Galatasaray Galatasaray
PSV PSV 10/09 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Fenerbahce Fenerbahce 10/09 AS Roma AS Roma
Slavia Prague Slavia Prague 10/09 Lens Lens
Bayern Munich Bayern Munich 10/09 Bodo Glimt Bodo Glimt
Manchester United Manchester United 10/09 Sabah Sabah
Como Como 10/09 RB Leipzig RB Leipzig

Dernières réactions

ericg ericg a propos de Huis-clos pour Charleroi : le club adverse regrette également la sanction 051961rouche 051961rouche a propos de L'avenir de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges est tranché ! "Sauf si Van Bommel a de gros problèmes" JoBg JoBg a propos de Marco Kana, condamné par les renforts ? Pas vraiment : pourquoi Vitor Bruno en est fan JoBg JoBg a propos de 🎥 "Le projet de l'Union, j'y crois pas" : deux ex-Mauves en désaccord sur le rival unioniste Albert Dupont Albert Dupont a propos de Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite El Malvario El Malvario a propos de Leur choix est fait : deux anciens binationaux de Pro League optent pour le Congo El Malvario El Malvario a propos de Mechele prudent avant de démarrer la Ligue des champions : "Le tirage est plus difficile que l'année dernière" gaeldierckx gaeldierckx a propos de Silvio Proto titille l'Union : "Seul Adem Zorgane apporterait une réelle plus-value à Anderlecht" Eric Stevens Eric Stevens a propos de Un ancien anderlechtois et Diable rouge allume Vitor Bruno : "Tu ne sais pas où tu es ?" Eric Stevens Eric Stevens a propos de Mario Stroeykens vers un transfert... en Bulgarie ? Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved