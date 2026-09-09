Le Barça ne fait qu'une bouchée de Feyenoord : soirée difficile pour Charles Vanhoutte en Ligue des champions

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le Barça ne fait qu'une bouchée de Feyenoord : soirée difficile pour Charles Vanhoutte en Ligue des champions
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Le FC Barcelone a corrigé Feyenoord 5-1 en Ligue des champions. Charles Vanhoutte a disputé toute la rencontre avec le club néerlandais. De retour à l'entraînement, Jesse Bisiwu était absent.

Charles Vanhoutte était titulaire avec Feyenoord mercredi soir face au FC Barcelone en Ligue des champions. Le Diable Rouge, arrivé aux Pays-Bas cet été, a disputé toute la rencontre. Jesse Bisiwu n'était pas dans le groupe. Le jeune Diablotin a repris l'entraînement. Il s'était blessé lors d'un match du Barça B.

Deux buts en première période

Le match a tourné en faveur du Barça sans grande surprise. Dès la troisième minute, Raphinha a ouvert le score après un service de Lamine Yamal. Feyenoord a eu beaucoup de mal à sortir de son camp et Barcelone en a profité. À la 22e minute, Karim Adeyemi a fait le 2-0 grâce à une frappe depuis l'extérieur de la surface.

Un but de l'ancien attaquant de Westerlo

Barcelone a continué sur le même rythme après la pause. À la 57e minute, Pedri a lancé Raphinha dans le dos de la défense. Le Brésilien a remporté son duel avec le gardien et inscrit son deuxième but de la soirée. Feyenoord a cru réduire l'écart dans la foulée avec Nacho Ferri (ancien attaquant de Westerlo), mais son but a été annulé pour hors-jeu.

Lamine Yamal a aussi participé à la fête. Le jeune Espagnol, qui avait récupéré le brassard de capitaine, a marqué le quatrième but sur coup franc à la 78e minute. Sem Steijn a réduit le score de la tête quatre minutes plus tard. Barcelone a directement répondu avec Gabriel Jesus, auteur du 5-1 quelques instants après son entrée au jeu.


Feyenoord repart de Barcelone avec cinq buts encaissés pour son premier match de Ligue des champions de la saison. Pour Vanhoutte, la soirée a été compliquée face au milieu catalan. Le Barça commence sa campagne avec une grosse victoire et confirme son excellent début de saison.

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