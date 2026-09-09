Le Real Madrid peut encore remercier Thibaut Courtois : "Le match est devenu trop fou"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Le Real Madrid peut encore remercier Thibaut Courtois : "Le match est devenu trop fou"
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Le Real Madrid a parfaitement débuté sa campagne de Ligue des champions. Les Madrilènes se sont imposés sur le score de 2-1 contre l'Inter. Un succès qui est en grande partie à mettre au mérite de Thibaut Courtois, auteur de sept arrêts, dont plusieurs déterminants. Le portier belge s'est exprimé après la rencontre.

Alors qu'il vient d'être nommé pour être élu meilleur gardien de l'année, Thibaut Courtois a une nouvelle fois montré que cela n'était pas un hasard ce mardi soir face à l'Inter. Le gardien madrilène sait que ce n'est jamais évident face à une équipe telle que l'Inter Milan : "Au final, tu joues contre un grand adversaire. L'Inter est l'une des meilleures équipes d'Europe de ces dernières saisons et elle l'a encore démontré aujourd'hui."

"Je pense que le match aurait pu se terminer sur un 4-4. Ça a été un match compliqué où nous avons profité de leurs erreurs et ils ne nous ont marqués qu'à la toute fin. Nous aurions dû tuer le match plus tôt et cela nous a fait souffrir à la fin", a ajouté Thibaut Courtois.

"Nous avons manqué un peu de contrôle"

Selon Thibaut Courtois, le Real Madrid a manqué de contrôle : "Ceux qui souffrent le plus sont les milieux de terrain, qui courent encore plus. Il nous a manqué un peu de contrôle quand on a vu qu'il n'y avait pas d'occasion claire. À ce moment-là, il vaut mieux revenir en arrière, garder un peu le ballon et retrouver du calme, car nous avons perdu le ballon et, encore une fois, nous nous sommes retrouvés en difficulté. Le match est devenu trop fou à la fin de la deuxième mi-temps et je pense que c'est quelque chose que nous devons améliorer."

Mais alors, où en est désormais le Real Madrid en ce début de saison ? "Je pense que nous sommes plutôt bien. Contre le Betis, c'était un match que nous aurions dû gagner, mais il nous a manqué un but, et aujourd'hui aussi un peu. Nous avons profité de leurs deux erreurs, mais ensuite, sur des occasions franches, nous avons manqué ce but supplémentaire."

"Contre le Betis, c'était pareil. Nous jouons bien et nous devons continuer à nous améliorer. Le Rayo arrive, c'est toujours un adversaire difficile pour nous et nous devons gagner."

Thibaut Courtois décisif face à Hakan Çalhanoğlu

Thibaut Courtois a arrêté un bon coup franc d'Hakan Çalhanoğlu ce mardi soir : "Je n'ai pas bougé car, malheureusement, Marcus Rashford m'avait marqué dans le Clásico sur mon poteau. Il avait très bien tiré, mais c'est vrai que j'avais un peu bougé."

"Ensuite, lors du Mondial, quand Lamine Yamal avait un coup franc, je savais qu'il allait tirer sur mon poteau car, bien sûr, il se souvenait de ce but. Là, je suis resté au milieu et, avec Hakan Çalhanoğlu, pareil. Il s'agit de ne pas bouger. S'il frappe et la place en lucarne, alors on le félicite."

Lire aussi… Thibaut Courtois pas élu homme du match, au grand dam de José Mourinho : "Celui qui a voté ça a dû s'endormir"

Thibaut Courtois avait de quoi être fier de sa prestation. Il a clairement permis à son équipe de garder l'avantage dans cette rencontre. Mais pourtant, il n'a pas été élu homme du match. En effet, c'est Federico Valverde qui a obtenu cette récompense. Un choix que même José Mourinho ne comprenait pas après la rencontre.

Le prochain match de Ligue des Champions

Le prochain match de Ligue des champions du Real Madrid sera face à une autre équipe italienne. Les hommes de José Mourinho se déplaceront à Rome pour affronter la Roma le 14 octobre prochain à 21h00.

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