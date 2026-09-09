L'heure de la rédemption a sonné pour Senne Lammens avec les Diables Rouges

C'est officiel : Thibaut Courtois ne disputera pas la Ligue des Nations avec les Diables Rouges. Le gardien du Real Madrid fera son retour en sélection en 2027, pour le début de la campagne qualificative à l'Euro 2028. Sauf surprise, c'est donc Senne Lammens qui le remplacera entre les perches... et il sera attendu au tournant.

Thibaut Courtois l'avait laissé entendre après l'élimination face à l'Espagne en quart de finale de la Coupe du Monde 2026 : le portier du Real Madrid va faire un pas de côté en sélection, et fera l'impasse sur la campagne de Nations League des Diables Rouges. Chacun se fera son opinion sur cette décision et estimera si, à son retour, Mark Van Bommel et l'Union Belge devront lui dérouler le tapis rouge. À moins d'une rapide baisse de niveau de l'un des, si pas le meilleur gardien du monde, le doute n'est pas vraiment permis de toute façon.

Mais en attendant que Thibaut Courtois revienne (encore) prendre sa place entre les perches, Van Bommel va donc devoir décider de qui jouera les intérimaires en son absence. Un rôle particulier, car l'ombre de Courtois planera toujours sur celui qui ne sera n°1 que le temps de 6 matchs, auxquels s'ajoutera un éventuel Final Four que le gardien du Real Madrid a aussi précisé qu'il ne disputerait pas.

Senne Lammens a 99% de chances d'être le gardien des Diables

Y a-t-il vraiment du suspens ? N°2 "officiel" des Diables Rouges durant la Coupe du Monde 2026, Senne Lammens devrait être confirmé dans ce rôle par Mark Van Bommel. Certes, le gardien de Manchester United connaît des difficultés en ce début de saison ; il ne fait pas vraiment la différence en faveur des Red Devils, et la presse anglaise ne le loupe pas.

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Mais Mike Penders ne joue pas du côté de Chelsea, où il a été trompé sur la marchandise et a vu débarquer Emiliano Martinez pour fausser la concurrence. Notre avis est que le Belge est un meilleur gardien que l'Argentin, qui surfe encore et toujours sur sa Coupe du Monde 2022 et dont la personnalité exubérante lui a offert un gros coup de publicité, mais les faits sont là : Penders est sur le banc.

Maarten Vandevoordt, lui, est enfin titulaire indiscutable au RB Leipzig, et il a même été excellent lors de la victoire de son club face au Borussia Mönchengladbach. Mais il part d'un peu loin, n'ayant pas été du voyage à la Coupe du Monde, pour dépasser ses concurrents. Il devrait toutefois intégrer le groupe comme n°3 ou même n°2 si Van Bommel privilégie le temps de jeu au talent brut.



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Van Bommel connaît Lammens et devra trouver les mots

Senne Lammens a bien sûr un autre sérieux avantage : Mark Van Bommel le connaît, l'ayant lancé entre les perches de l'Antwerp. Et c'est un sérieux plus, car il faudra peut-être bien remettre le gardien de Manchester United en confiance sous le maillot belge. Lammens prétendra certainement qu'il n'y repense plus, mais dès la première frappe lointaine d'un joueur italien, le 25 septembre prochain au Stadio Olimpico de Rome, il revivra brièvement cette 88e minute fatidique à Los Angeles et ce tir de Pau Cubarsi mal repoussé.

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Et si lui n'y repense pas, le public belge, de son côté, ne l'a pas oublié. En quittant son poste pour la campagne de Ligue des Nations à venir, Thibaut Courtois fait un cadeau empoisonné à Senne Lammens. Il suffit que son remplaçant se troue ou même ne se montre pas assez rassurant et tout le monde repensera à ce quart de finale au SoFi Stadium.

Une seule chose à faire donc, pour Lammens : répondre présent dès ses premières interventions à Rome, et faire oublier cette erreur fatale du 10 juillet dernier. Histoire que Mark Van Bommel puisse au moins faire semblant d'hésiter quand Thibaut Courtois reviendra de vacances...