Liverpool renverse l'Atlético, Paris en met six : tous les résultats de la soirée en Ligue des champions

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Liverpool renverse l'Atlético, Paris en met six : tous les résultats de la soirée en Ligue des champions
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Liverpool et le PSG se sont imposés ce mercredi soir en Ligue des champions. Kevin De Bruyne s'est incliné avec Naples contre Arsenal. Mika Godts et Zeno Debast ont commencé leur rencontre sur le banc.

La Ligue des champions proposait plusieurs belles affiches ce mercredi soir. Kevin De Bruyne et Naples recevaient Arsenal, pendant que Liverpool affrontait l'Atlético Madrid à Anfield. Mika Godts avec le PSG et Zeno Debast avec le Sporting étaient de la partie, mais les deux Diables Rouges ont commencé leur match sur le banc. Une soirée qui permettait aussi de suivre plusieurs anciens joueurs passés par la Belgique, dont Christos Tzolis avec Arsenal.

Liverpool 2-1 Atletico Madrid

L'Atlético a marqué le premier contre Liverpool. Marcos Llorente a ouvert le score à la 17e minute et les Reds ont dû courir après le score pendant une bonne partie de la première période. Dominik Szoboszlai a égalisé à la 40e minute. Au retour des vestiaires, Liverpool n'a eu besoin que de cinq minutes pour passer devant. Alexis Mac Allister a inscrit le 2-1 et l'Atlético n'a plus réussi à revenir. Les Espagnols avaient pris le match par le bon bout avec cette ouverture du score, mais Liverpool a progressivement repris le contrôle. Après le deuxième but, les Reds ont réussi à conserver leur avantage jusqu'au bout. Les trois points restent à Anfield.

PSG 6-1 Slovan

Le PSG n'a laissé aucune chance au SK Slovan avec une victoire 6-1. Ousmane Dembélé a marqué deux fois et Ferran Torres s'est offert un triplé. Arrivé à Paris cet été, l'Espagnol a inscrit trois des six buts de son équipe. Fabian Ruiz a complété le score à la 87e minute. Mika Godts a participé à la rencontre en entrant en jeu à la 64e. Le Diable Rouge doit se contenter de montées au jeu pour le moment et se battre pour gagner une place de titulaire. La concurrence est importante dans le secteur offensif parisien et le Belge doit profiter des minutes qu'il reçoit pour convaincre. Face au Slovan, il a eu un peu moins d'une demi-heure pour se montrer.

Naples 0-1 Arsenal

Kevin De Bruyne était titulaire avec Naples contre Arsenal. Le Belge a disputé toute la rencontre, mais les Italiens se sont inclinés 0-1 face aux finalistes de la dernière édition. Martin Ødegaard a inscrit le seul but du match sur une passe décisive de Christos Tzolis. L'ancien joueur du Club de Bruges, transféré cet été pour 40 millions d'euros, a joué un rôle important dans la victoire anglaise. Son départ est la plus grosse vente de l'histoire d'un club belge. De Bruyne n'a pas quitté la pelouse et a disputé les 90 minutes.

Sporting 3-1 Galatasaray

Le Sporting Portugal a battu Galatasaray 3-1. Zeno Debast n'était pas titulaire et a regardé presque toute la rencontre depuis le banc de touche. Le défenseur des Diables Rouges est entré à la 84e minute, alors que son équipe avait fait le plus dur. Il n'a eu que quelques minutes à jouer pour cette rencontre européenne. Le Sporting prend les trois points, contrairement à Naples et Kevin De Bruyne. Liverpool et le PSG terminent également la soirée avec une victoire. Pour Godts et Debast, il faudra encore attendre pour retrouver une place de titulaire.

Lire aussi… Noa Lang sanctionné par Naples : le club s'explique sur le cas de l'ancien Brugeois

Stuttgart s'est également imposé 3-1 contre Viking, le petit poucet de la compétition. Le club allemand a évité le piège face à une équipe norvégienne qui faisait figure d'outsider dans cette Ligue des champions.

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