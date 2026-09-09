"Mark van Bommel a raté sa première mission" : Philippe Albert catégorique sur le cas Courtois

Thibaut Courtois ne prendra pas part à la campagne de Ligue des Nations de la Belgique et devrait ensuite revenir pour les qualifications de l'Euro 2028, comme il l'a expliqué à un envoyé spécial de Het Laatste Nieuws à Madrid. Philippe Albert estime que c'est déjà un premier échec pour Mark van Bommel à la tête des Diables Rouges.

Même avant que Mark van Bommel soit nommé entraîneur principal, Philippe Albert avait été très clair en déclarant que le premier objectif du nouveau coach sera de convaincre Thibaut Courtois de rejoindre les Diables Rouges en septembre pour la campagne de Ligue des Nations. Cela ne sera finalement pas le cas.

La première mission de Mark van Bommel ratée ?

C'est ainsi un échec selon l'ancien Diable Rouge : "Selon moi, la première mission de Mark van Bommel quand il a été nommé à la tête des Diables Rouges, c’était de faire changer d’avis Thibaut Courtois quant à sa participation à la Ligue des Nations. Raté ! Et après, tu lui dis que tu ne peux pas lui garantir d’être titulaire à son retour…"

"Mais où va-t-on ? Je ne comprends pas comment on peut imaginer se passer du meilleur gardien du monde. Pire, je ne peux pas l’accepter. C’est comme si Zinédine Zidane disait à Kylian Mbappé qu’il allait peut-être le mettre sur le banc. On n’a plus la génération dorée pour faire la différence, là, on doit avoir nos meilleurs éléments", a poursuivi le consultant, rapporte Sudinfo.

Philippe Albert a insisté sur l'importance de Thibaut Courtois : "Van Bommel veut imposer sa griffe. OK, tu peux repartir d’une page blanche mais le premier nom que le sélectionneur doit coucher sur sa liste, c’est celui de Courtois."

Qui sera le numéro un en l'absence de Courtois ?



Mark van Bommel devra désormais décider qui sera le numéro un en l'absence de Thibaut Courtois dans la campagne de Ligue des Nations. Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Chelsea) ou encore Maarten Vandevoordt (Leipzig) sont clairement candidats à une place dans les cages.