Coup dur pour Hans Vanaken et le Club de Bruges ? Le Brugeois est incertain pour affronter l’Antwerp

Face à Aston Villa, Hans Vanaken est sorti à la 77e minute de jeu en même temps qu’Hugo Vetlesen. Le Diable Rouge était visiblement touché aux ischio-jambiers. Il s’est exprimé sur sa blessure après la rencontre.

Hans Vanaken a été contraint de céder sa place alors que Bruges courait toujours après l’égalisation. Le capitaine des Blauw en Zwart s’est confié sur cette sortie sur blessure : "J’avais une légère raideur à l’ischio-jambier. À partir de l’heure de jeu, j’ai senti que cela empirait lorsque je commençais à sprinter. Dans ce cas, il est préférable de sortir. On ne veut pas qu’un muscle se déchire complètement."

En conférence de presse, Ivan Leko n’a pas donné beaucoup plus d’indications : "Je ne sais pas à quel point c’est grave. Nous verrons ça demain. J’espère que ce n’est pas trop sérieux. Je n’ai pas besoin d’expliquer à quel point Hans est important pour nous."

Hans Vanaken et Kyriani Sabbe incertains face à l’Antwerp

Kyriani Sabbe a également dû quitter le terrain sur blessure à la pause en raison de douleurs aux adducteurs. Le latéral a été remplacé par Hugo Siquet, qui a d’ailleurs réalisé une entrée très intéressante. Plus de nouvelles devraient être données prochainement concernant les deux joueurs.

Hans Vanaken et Kyriani Sabbe sont ainsi déjà incertains pour le match du Club de Bruges face à l’Antwerp ce dimanche. Seront-ils rétablis à temps ? Difficile de le dire. Les Blauw en Zwart affronteront l’Antwerp dimanche à 13h30 avant d’affronter Genk la semaine suivante. Viendra ensuite la trêve internationale et Bruges ne jouera plus jusqu’au 10 octobre contre La Louvière.

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Hans Vanaken est évidemment un pion essentiel des Brugeois. Il a encore montré, en ce début de saison, son importance. Rien de grave n’est à signaler pour le moment, mais les supporters brugeois s’inquiètent logiquement.