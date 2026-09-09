Noa Lang sanctionné par Naples : le club s'explique sur le cas de l'ancien Brugeois

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Noa Lang sanctionné par Naples : le club s'explique sur le cas de l'ancien Brugeois
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Nouvel épisode compliqué pour Noa Lang en Italie. Naples a pris une décision forte concernant l'ancien Brugeois, absent lors du match de Ligue des champions face à Arsenal mercredi soir.

Noa Lang n'a pas disputé le match de Ligue des champions entre Naples et Arsenal ce soir. Et son absence n'avait rien à voir avec une blessure. L'ancien joueur du Club de Bruges a été écarté en raison de son comportement. Giovanni Manna, le directeur sportif napolitain, a confirmé la raison de cette décision.

Le dirigeant n'a pas précisé ce qui s'était passé avec le Néerlandais. Il a simplement confirmé la sanction et les excuses du joueur. "Il ne s'est pas bien comporté. Noa s'est excusé et l'affaire est close", a expliqué Manna dans des propos relayés par Fabrizio Romano. Naples ne compte pas aller plus loin.

Sa première polémique en Belgique

Ce n'est pas la première fois que le caractère de Lang fait parler. Lors de son passage au Club de Bruges, son comportement avait fait autant de bruit que ses performances. En 2021, il avait créé la polémique lors des célébrations du titre avec un chant visant le rival anderlechtois. Le Néerlandais avait nié toute intention antisémite.

Un son de rap...

Lors de son prêt à Galatasaray la saison passée, il avait énervé certains supporters en sortant un morceau de rap en pleine fin de saison.

Noa Lang devra se faire petit après cet épisode

Lang n'a pas changé sa manière d'être. Il dit ce qu'il pense et supporte mal certaines situations. Cela lui a valu des critiques au cours de sa carrière, notamment lorsqu'il était mécontent de son temps de jeu. À Naples, son attitude lui a cette fois coûté sa place dans le groupe face à Arsenal.

Le Néerlandais peut réintégrer le groupe dès le prochain match de championnat. Reste à voir quelle place il occupera dans les choix de Massimiliano Allegri après cette mise à l'écart.

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