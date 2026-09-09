Plus d'inquiétudes que de nouvelles à Dortmund pour Konstantinos Karetsas, sorti sur civière mardi soir

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Plus d'inquiétudes que de nouvelles à Dortmund pour Konstantinos Karetsas, sorti sur civière mardi soir
Photo: © photonews
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Qu'est-il arrivé à Konstantinos Karetsas, sorti sur civière après moins d'une demi-heure lors du premier match de sa carrière en Ligue des Champions ? Si des problèmes de circulation sanguine ont été évoqués par le Borussia Dortmund, les premiers examens neurologiques et cardiologiques n'ont pas permis d'identifier la cause directe de ses symptômes. Le Grec a passé la nuit à l'hôpital.

Moment de panique à la 23e minute de la rencontre entre le Borussia Dortmund et Villarreal, ce mardi soir. Arrivé cet été en provenance du Racing Genk, le Grec Konstantinos Karetsas a levé la main et s'est assis à même la pelouse après une passe en retrait. Après quelques minutes, le médian offensif de 18 ans a quitté le stade sur civière.

Plus tard dans la soirée, le club de la Ruhr avait annoncé que Karetsas avait été victime de problèmes de circulation sanguine, que son état était rassurant "compte tenu des circonstances" et qu'il avait été envoyé à l'hôpital le plus proche pour passer des examens.

Des tests neurologiques et cardiologiques n’ont pas permis d’identifier la cause directe de ses symptômes, écrit le quotidien allemand BILD. La cause du malaise de Karetsas reste encore floue à l'heure d'écrire ces lignes.

Pas encore de nouvelles, mais de l'inquiétude pour Konstantinos Karetsas

Après la rencontre, le directeur sportif Ole Book n'avait pas caché son inquiétude. "Je suis sorti avec lui, mais à ce moment-là, il n’était pas vraiment en état de parler. Il avait déjà eu un souci auparavant, mais ce n’était pas la même chose. Nous espérons évidemment qu’il ira très vite mieux et surtout que ce n’est rien de grave."

Lire aussi… 🎥 Double arrêt de Courtois, Karetsas en urgence à l'hôpital : les résumés de la Ligue des Champions

"Pour être honnête, nous sommes inquiets. Sur le plan sportif, j’ai trouvé que beaucoup de choses avaient été positives aujourd’hui, mais cela nous préoccupe tous", ajoutait Ole Book. Une première à oublier, donc, pour Konstantinos Karetsas, à qui l'on souhaite le plus prompt des rétablissements.

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