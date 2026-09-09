"Si c'était le Club de la saison dernière..." : Bruges moins fort cette saison ?

Hein Vanhaezebrouck s'inquiète pour le Club de Bruges. Il pointe ses faiblesses offensives et doute de ses chances de poursuivre en Ligue des champions.

Hein Vanhaezebrouck n'a pas été convaincu par la prestation des joueurs de flanc du Club de Bruges en Ligue des champions face à Aston Villa. Sil s'est montré plutôt indulgent envers Jan Virgili, il a été plus critique à l'égard de Mamadou Diakhon. Pour l'ancien entraîneur, le Club a perdu en force de frappe par rapport à la saison dernière.

Dans Het Nieuwsblad, Hein Vanhaezebrouck n'y est pas allé par quatre chemins. "Si c'était le Club Bruges de la saison dernière, il aurait remporté ce match avec au moins deux buts d'écart. Tzolis aurait fait voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à Wan-Bissaka, qui est un joueur à risque du côté de Villa".

Virgili bénéficie de son indulgence, pas Diakhon

Mardi soir, Virgili a mis Wan-Bissaka en difficulté, ce qui n'a pas échappé à Vanhaezebrouck. "Jan Virgili a facilement éliminé Wan-Bissaka. J'ai trouvé que Virgili avait livré un match correct. Il a plus pris d'initiatives et s'est montré plus menaçant que Diakhon".

Selon lui, Virgili a des qualités techniques qui pourraient lui permettre de se mettre en évidence en Belgique. "Il ose tenter des actions et ses qualités balle au pied sont supérieures à celles de Diakhon".

Vanhaezebrouck émet des réserves concernant le niveau européen. "Il peut devenir un bon joueur dans le championnat belge, mais lorsque le niveau montera d'un cran en Ligue des champions, je crains que Virgili ne soit trop léger. Il sera facilement mis hors course".



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À ses yeux, Diakhon n'en a pas montré assez. "Diakhon a effectué une entrée en jeu décevante. Il a failli se créer une occasion avec ce ballon qui est sorti du paquet, mais il a glissé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'il tremble sur ses jambes ou est-il en déséquilibre ? Il a réagi tardivement. Il y a quelque chose qui ne va pas".

Vanhaezebrouck craint l'élimination

L'ancien coach se pose des questions sur les chances du Club de Bruges de passer au tour suivant en Ligue des champions. "Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ne se qualifient pas. Recruter des renforts en janvier arrivera trop tard pour la Ligue des champions".

Il sest déjà projeté vers le prochain match contre lInter, l'un des futurs adversaires des Blauw en Zwart. Les Italiens se sont inclinés face au Real Madrid, mais ils ont fait forte impression. "J'ai vu l'Inter jouer contre le Real. Eh bien, les gars... C'est autre chose. Ils ont perdu, mais ils étaient très bons, waouh".

Le milieu de terrain de l'Inter qui l’inquiète. "Stankovic ne joue même pas là-bas. Il n'a été autorisé à monter au jeu qu'une seule fois cette saison, pendant sept minutes contre Monza. Ce milieu composé de Barella, Curtis Jones, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan… représentera un fameux défi pour le Club".