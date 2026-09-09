Thibaut Courtois pas élu homme du match, au grand dam de José Mourinho : "Celui qui a voté ça a dû s'endormir"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Thibaut Courtois pas élu homme du match, au grand dam de José Mourinho : "Celui qui a voté ça a dû s'endormir"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Malgré sept arrêts, dont plusieurs déterminants pour permettre au Real de garder son avantage, Thibaut Courtois n'a pas été élu homme du match après la victoire face à l'Inter Milan, ce mardi soir (2-1). Une distinction remise à Federico Valverde, auteur du deuxième but madrilène. Ce que même José Mourinho ne comprend pas.

Le Real Madrid a remporté sa première rencontre de Ligue des Champions de sa saison face à l'Inter Milan (2-1). Si les buts merengues ont été inscrits par Kylian Mbappé et Federico Valverde, le monde retient, une nouvelle fois, la performance étincelante de Thibaut Courtois.

Clinique dans les 25 premières minutes, le recordman de titres européens a ensuite subi le jeu des Intéristes et a fini la rencontre avec 36 % de possession de balle seulement. L'Inter a tenté vingt et un tirs, en a cadré huit, mais n'en a marqué qu'un.

La faute aux sept arrêts de Thibaut Courtois, qui a une nouvelle fois montré pourquoi il a été récemment nommé pour le titre de meilleur gardien de l'année à la cérémonie du Ballon d'Or. En face à face, le portier des Diables Rouges, qui a confirmé après la rencontre qu'il ne disputerait pas la Ligue des Nations, s'est montré impérial et ne pouvait strictement rien sur la réduction du score de Carlos Augusto.

Thibaut Courtois pas élu homme du match... même José Mourinho ne comprend pas

Malgré l'avis général, ce n'est pourtant pas lui qui a été élu homme du match par l'UEFA, mais bien Federico Valverde, auteur, il est vrai, d'une bonne prestation d'ensemble et du but du break pour le Real Madrid. Mais tout le monde s'attendait à ce que Courtois reçoive la récompense, y compris José Mourinho, qui s'est exprimé à sa manière en conférence de presse.

"La personne qui a donné le titre d'homme du match à Federico Valverde et non à Thibaut Courtois a dû s'être endormie pendant le match", a déclaré le Special One. Il ne faut pas y voir une pique pour son milieu de terrain uruguayen, mais bien une belle marque de reconnaissance pour notre compatriote.

Lire aussi… L'heure de la rédemption a sonné pour Senne Lammens avec les Diables Rouges

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Inter
Real Madrid
Thibaut Courtois

Plus de news

L'heure de la rédemption a sonné pour Senne Lammens avec les Diables Rouges

L'heure de la rédemption a sonné pour Senne Lammens avec les Diables Rouges

11:30
L'avenir de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges est tranché ! "Sauf si Van Bommel a de gros problèmes"

L'avenir de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges est tranché ! "Sauf si Van Bommel a de gros problèmes"

07:00
2
Plus d'inquiétudes que de nouvelles à Dortmund pour Konstantinos Karetsas, sorti sur civière mardi soir

Plus d'inquiétudes que de nouvelles à Dortmund pour Konstantinos Karetsas, sorti sur civière mardi soir

12:40
Domenico Tedesco déjà sanctionné en Italie : l'ancien coach de la Belgique commence mal son aventure à Bologne

Domenico Tedesco déjà sanctionné en Italie : l'ancien coach de la Belgique commence mal son aventure à Bologne

13:20
🎥 Double arrêt de Courtois, Karetsas en urgence à l'hôpital : les résumés de la Ligue des Champions

🎥 Double arrêt de Courtois, Karetsas en urgence à l'hôpital : les résumés de la Ligue des Champions

23:05
La presse anglaise ne sauve qu'un joueur du "faible Club de Bruges" contre Villa : "Cauchemardesque"

La presse anglaise ne sauve qu'un joueur du "faible Club de Bruges" contre Villa : "Cauchemardesque"

10:50
1
"C'est actuellement le meilleur transfert" : Ivan Leko défend Yann Sommer après la défaite de Bruges Interview

"C'est actuellement le meilleur transfert" : Ivan Leko défend Yann Sommer après la défaite de Bruges

10:00
Tremblement de terre au Bosuil : Marc Overmars quitte l'Antwerp avec effet immédiat

Tremblement de terre au Bosuil : Marc Overmars quitte l'Antwerp avec effet immédiat

10:10
Première historique pour Yaya Touré en Ligue des Champions, gros rendez-vous pour De Bruyne et Debast

Première historique pour Yaya Touré en Ligue des Champions, gros rendez-vous pour De Bruyne et Debast

09:00
Les démarches sont lancées : Jorthy Mokio va bien changer de nationalité sportive

Les démarches sont lancées : Jorthy Mokio va bien changer de nationalité sportive

09:30
Retournement de situation : Charleroi - Cercle ne se jouera finalement pas à huis clos

Retournement de situation : Charleroi - Cercle ne se jouera finalement pas à huis clos

08:30
1
"Ma vie a changé à jamais" : de retour après trois semaines de cauchemar, Aron Donnum brise le silence

"Ma vie a changé à jamais" : de retour après trois semaines de cauchemar, Aron Donnum brise le silence

08:00
🎥 Nouvel échec pour Nicky Hayen, Thomas Meunier et Largie Ramazani s'illustrent en Angleterre

🎥 Nouvel échec pour Nicky Hayen, Thomas Meunier et Largie Ramazani s'illustrent en Angleterre

07:30
"Nous aurions peut-être même mérité de prendre un point" : Nicolò Tresoldi ne dramatise pas après la défaite

"Nous aurions peut-être même mérité de prendre un point" : Nicolò Tresoldi ne dramatise pas après la défaite

06:00
La justice belge va trancher : l'affaire Refaelov fait trembler l'Union Belge et l'UEFA !

La justice belge va trancher : l'affaire Refaelov fait trembler l'Union Belge et l'UEFA !

06:30
Yann Sommer assume sa grosse erreur sur le troisième but d'Aston Villa : "J'aurais dû rester dans mon but" Interview

Yann Sommer assume sa grosse erreur sur le troisième but d'Aston Villa : "J'aurais dû rester dans mon but"

23:15
"Je suis fier de ça" : voici ce que Brandon Mechele retient malgré la défaite du Club de Bruges Interview

"Je suis fier de ça" : voici ce que Brandon Mechele retient malgré la défaite du Club de Bruges

22:50
Leur choix est fait : deux anciens binationaux de Pro League optent pour le Congo

Leur choix est fait : deux anciens binationaux de Pro League optent pour le Congo

22:30
1
🎥 Quelle merveille ! Un ancien maestro du Standard fait déjà le show en Ligue des Champions

🎥 Quelle merveille ! Un ancien maestro du Standard fait déjà le show en Ligue des Champions

21:30
Une date supplémentaire au calendrier : Anderlecht donne rendez-vous à ses supporters

Une date supplémentaire au calendrier : Anderlecht donne rendez-vous à ses supporters

22:00
Il était sorti blessé contre l'Antwerp : le Standard est fixé pour Gustav Mortensen

Il était sorti blessé contre l'Antwerp : le Standard est fixé pour Gustav Mortensen

21:02

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 2-3 Aston Villa Aston Villa
AEK Athènes AEK Athènes 1-0 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 2-1 Inter Inter
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Villarreal Villarreal
Lille OSC Lille OSC 2-3 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 0-2 Manchester City Manchester City
FC Barcelone FC Barcelone 18:45 Feyenoord Feyenoord
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 18:45 Viking FK Viking FK
Liverpool Liverpool 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 21:00 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 21:00 Arsenal Arsenal
Sporting Portugal Sporting Portugal 21:00 Galatasaray Galatasaray
PSV PSV 10/09 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Fenerbahce Fenerbahce 10/09 AS Roma AS Roma
Slavia Prague Slavia Prague 10/09 Lens Lens
Bayern Munich Bayern Munich 10/09 Bodo Glimt Bodo Glimt
Manchester United Manchester United 10/09 Sabah Sabah
Como Como 10/09 RB Leipzig RB Leipzig

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Retournement de situation : Charleroi - Cercle ne se jouera finalement pas à huis clos Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de La presse anglaise ne sauve qu'un joueur du "faible Club de Bruges" contre Villa : "Cauchemardesque" ericg ericg a propos de Huis-clos pour Charleroi : le club adverse regrette également la sanction 051961rouche 051961rouche a propos de L'avenir de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges est tranché ! "Sauf si Van Bommel a de gros problèmes" JoBg JoBg a propos de Marco Kana, condamné par les renforts ? Pas vraiment : pourquoi Vitor Bruno en est fan JoBg JoBg a propos de 🎥 "Le projet de l'Union, j'y crois pas" : deux ex-Mauves en désaccord sur le rival unioniste Albert Dupont Albert Dupont a propos de Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite El Malvario El Malvario a propos de Leur choix est fait : deux anciens binationaux de Pro League optent pour le Congo El Malvario El Malvario a propos de Mechele prudent avant de démarrer la Ligue des champions : "Le tirage est plus difficile que l'année dernière" gaeldierckx gaeldierckx a propos de Silvio Proto titille l'Union : "Seul Adem Zorgane apporterait une réelle plus-value à Anderlecht" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved