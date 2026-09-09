Thibaut Courtois pas élu homme du match, au grand dam de José Mourinho : "Celui qui a voté ça a dû s'endormir"

Malgré sept arrêts, dont plusieurs déterminants pour permettre au Real de garder son avantage, Thibaut Courtois n'a pas été élu homme du match après la victoire face à l'Inter Milan, ce mardi soir (2-1). Une distinction remise à Federico Valverde, auteur du deuxième but madrilène. Ce que même José Mourinho ne comprend pas.

Le Real Madrid a remporté sa première rencontre de Ligue des Champions de sa saison face à l'Inter Milan (2-1). Si les buts merengues ont été inscrits par Kylian Mbappé et Federico Valverde, le monde retient, une nouvelle fois, la performance étincelante de Thibaut Courtois.

Clinique dans les 25 premières minutes, le recordman de titres européens a ensuite subi le jeu des Intéristes et a fini la rencontre avec 36 % de possession de balle seulement. L'Inter a tenté vingt et un tirs, en a cadré huit, mais n'en a marqué qu'un.

La faute aux sept arrêts de Thibaut Courtois, qui a une nouvelle fois montré pourquoi il a été récemment nommé pour le titre de meilleur gardien de l'année à la cérémonie du Ballon d'Or. En face à face, le portier des Diables Rouges, qui a confirmé après la rencontre qu'il ne disputerait pas la Ligue des Nations, s'est montré impérial et ne pouvait strictement rien sur la réduction du score de Carlos Augusto.

Thibaut Courtois pas élu homme du match... même José Mourinho ne comprend pas

Malgré l'avis général, ce n'est pourtant pas lui qui a été élu homme du match par l'UEFA, mais bien Federico Valverde, auteur, il est vrai, d'une bonne prestation d'ensemble et du but du break pour le Real Madrid. Mais tout le monde s'attendait à ce que Courtois reçoive la récompense, y compris José Mourinho, qui s'est exprimé à sa manière en conférence de presse.

"La personne qui a donné le titre d'homme du match à Federico Valverde et non à Thibaut Courtois a dû s'être endormie pendant le match", a déclaré le Special One. Il ne faut pas y voir une pique pour son milieu de terrain uruguayen, mais bien une belle marque de reconnaissance pour notre compatriote.



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