Vincent Kompany prévient avant le début de la Ligue des champions : "Il n'y a pas d'excuses"

Le Bayern lancera sa campagne de Ligue des champions ce jeudi soir à 21h00 contre Bodø/Glimt. Les Bavarois savent qu'il faudra se méfier de la formation norvégienne, surprise de la saison passée. Vincent Kompany a pris la parole en conférence de presse à la veille de cette rencontre.

Vincent Kompany et le Bayern rêvent de remporter la Ligue des champions. Comme l'entraîneur belge l'a déjà fermement déclaré : le club allemand veut remporter le tournoi. Cela commencera par un premier match face à Bodø/Glimt.

Vincent Kompany se méfie de Bodø/Glimt

Pas question pour l'ancien entraîneur d'Anderlecht de prendre cet adversaire à la légère : "Bodø/Glimt est une très belle histoire de football. Plus on les analyse, plus on se rend compte que tout ce qu'ils font a du sens. Tous les joueurs sont capables de beaucoup courir, tous veulent défendre et presser. Ils ont une idée claire et les joueurs y adhèrent totalement."

"C'est difficile à mettre en place, et cela vaut aussi pour les transferts. Avec les moyens dont ils disposent, ils ne devraient normalement pas être capables de rivaliser avec ces équipes, mais ils y arrivent. C'est le plus beau compliment qu'on puisse leur faire", a-t-il ajouté.

L'entraîneur belge est aussi revenu sur son objectif assumé de remporter la plus prestigieuse des compétitions cette saison : "Le Bayern fait partie de ces clubs qui commencent toujours la saison avec l'ambition de remporter le titre. Pour l'instant, nous nous concentrons uniquement sur Bodø/Glimt. Mais je pense qu'il est toujours bon d'annoncer clairement ses objectifs. Ma priorité maintenant est de gagner demain. Nous allons tout faire pour y parvenir."

Le Bayern rêve du sacre

Mais alors, que manque-t-il au Bayern pour décrocher ce sacre ? "Il y a toujours des leçons à tirer. Il y a deux ans, il nous manquait huit ou neuf joueurs contre l'Inter, alors que la saison dernière, pratiquement tout le monde était disponible. On ne peut pas toujours contrôler cela. Ensuite, tout se joue sur des détails. Il n'y a pas d'excuses, il faut être meilleur que son adversaire. Mais il faut aussi de la réussite et il faut savoir la provoquer. Nous allons tout faire pour être à nouveau présents dans ces matchs."





En phase de ligue, le Bayern affrontera Bodø/Glimt (10 septembre, domicile), le Viking FK (13 octobre, extérieur), Arsenal (21 octobre, domicile), l'Atlético de Madrid (3 novembre, extérieur), Lille (25 novembre, extérieur), le Slavia Prague (8 décembre, domicile), Manchester United (20 janvier, extérieur) et le Real Betis (27 janvier, domicile).