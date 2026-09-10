Anderlecht à la rescousse de Romelu Lukaku ? Son aventure à Fenerbahçe prend une mauvaise tournure

Romelu Lukaku joue peu depuis son arrivée à Fenerbahçe et n'a pas encore marqué. En Turquie, les premières critiques commencent à tomber sur l'attaquant belge.

Lukaku avait été accueilli en grande pompe. Fenerbahçe voulait un attaquant de pointe expérimenté, capable de faire la différence dans les grands rendez-vous. Pour l'instant, on en est loin. En Ligue des champions, il n'a disputé que dix-huit minutes en deux rencontres et n'a pas marqué. En championnat, il compte trois apparitions comme remplaçant, pour un total de 78 minutes, sans but ni passe décisive.

Face à Beşiktaş, Lukaku n'est monté au jeu qu'en seconde période. Fenerbahçe a perdu le derby et, dans les médias turcs, ce n'est pas le résultat qui a fait parler que notre compatriote.

"Trop de kilos"

Pusula Haber n'a pas épargné Lukaku. Le journal se demande si l'international belge n'est pas en train de devenir une erreur de casting et pointe du doigt sa condition physique. Selon le média, Lukaku aurait commencé son aventure à Fenerbahçe avec "fazla kilolarıyla", autrement dit trop de kilos.

Le consultant Sinan Engin s'est montré très critique envers l'attaquant. Selon lui, Lukaku n'est pas assez en forme pour faire la différence dans un grand match. Fenerbahçe attend beaucoup de son nouveau buteur, mais le Belge doit retrouver son meilleur niveau.

Ce type de critique peut rapidement prendre de l'ampleur en Turquie. Surtout lorsque les résultats ne suivent pas et qu'un transfert ne porte pas ses fruits.





Et voilà que la Roma arrive

Lukaku aura ce soir l'occasion de faire taire ses détracteurs. Fenerbahçe affronte l'AS Roma en Ligue des champions, le club pour lequel il a évolué lors de la saison 2023/2024. Ce sera une soirée particulière pour le Belge.

De plus, il pouvait difficilement rêver d'un meilleur moment pour montrer l'étendue de sa classe. Un but contre son ancien club pourrait donner une tout autre direction aux critiques venues de Turquie.

Mais pour l'instant, Lukaku est sur le banc. Face à la Roma, il ne figure pas dans le onze de départ pressenti et devra peut-être une nouvelle fois saisir sa chance en tant que remplaçant.

Fenerbahçe pourrait rapidement renoncer

Et c'est là qu'Anderlecht refait son apparition. Lukaku est sous contrat avec Fenerbahçe jusqu'à l’été 2027, mais cette deuxième année contractuelle n'est pas garantie. S'il ne parvient pas à inverser la tendance dans les prochains mois, le club turc devra se demander s'il souhaite poursuivre l'aventure avec lui.

Nous n'en sommes pas encore là. Lukaku a le temps de faire de son passage à Istanbul une réussite. Il n'a que 33 ans et a prouvé à plusieurs reprises qu'il était capable de revenir après une période difficile.

Mais si les critiques continuent de s'intensifier, son avenir deviendra beaucoup plus incertain. Un retour au Lotto Park serait trop prématuré pour être considéré comme un scénario concret aujourd'hui. Lukaku doit essayer de redevenir le premier choix à Istanbul. Mais si Fenerbahçe décide l'année prochaine de ne pas lever son option, l'attaquant se retrouvera à nouveau sur le marché.

Et il ne faudra pas être un grand oracle du football pour savoir quel club belge sera cité. Anderlecht rêve depuis longtemps du retour de son enfant prodigue. Si la situation continue d'évoluer de la sorte en Turquie, ce rêve pourrait devenir réalité plus rapidement que prévu.