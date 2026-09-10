"C'est l'un des meilleurs milieux de tous les temps" : Kevin De Bruyne encensé malgré la défaite de Naples

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"C'est l'un des meilleurs milieux de tous les temps" : Kevin De Bruyne encensé malgré la défaite de Naples
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Mikel Arteta n’'a rien oublié de ses années passées avec Kevin De Bruyne à Manchester City. Après Naples-Arsenal, l'Espagnol a placé le Diable Rouge parmi les meilleurs de l'histoire à son poste.

Mikel Arteta connaît bien Kevin De Bruyne. Avant de devenir l'entraîneur d'Arsenal, l'Espagnol a travaillé avec le Diable Rouge pendant plus de trois ans à Manchester City. Les deux hommes se sont retrouvés mercredi soir, cette fois comme adversaires, à l'occasion du premier match de Ligue des champions de la saison entre Naples et Arsenal.

Arsenal s'est imposé 0-1 contre Naples

Les retrouvailles ont tourné en faveur d'Arteta. Arsenal s'est imposé 0-1 sur la pelouse napolitaine grâce à Martin Ødegaard, servi par Christos Tzolis. De Bruyne était titulaire du côté italien et a disputé l'intégralité de la rencontre. Après le match, son ancien entraîneur adjoint a eu des mots très forts à son sujet.

"C'est l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps"

Arteta a consacré quelques mots au Diable Rouge en conférence de presse. Et l'entraîneur d'Arsenal n'a pas caché toute l'admiration qu'il garde pour son ancien joueur. "S'il y a un joueur à Naples qui fait partie de mes joueurs préférés de tous les temps, c'est Kevin De Bruyne... J'ai eu la chance de l'entraîner et de travailler avec lui pendant presque quatre ans. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps et c'est toujours un plaisir de voir Kevin jouer".

Des trophées remportés ensemble

Arteta et De Bruyne ont partagé le même vestiaire entre 2016 et décembre 2019. À cette époque, l'Espagnol faisait partie du staff de Pep Guardiola à Manchester City et De Bruyne était l'un des joueurs importants de l'équipe.

Lire aussi… "Je ne comprends pas bien sa réaction" : Kevin De Bruyne se dispute en plein match avec un coéquipier
En un peu plus de trois ans ensemble, ils ont remporté deux Premier League, une FA Cup et deux Coupes de la Ligue. Leur chemin s'est séparé en décembre 2019, lorsque l’Espagnol a quitté City pour devenir entraîneur d’Arsenal.

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