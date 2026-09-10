C'est signé : un jeune joyau d'Anderlecht prolonge au Lotto Park

Alexander De Ridder (18 ans) fait partie des jeunes qui montent à Anderlecht. Le Sporting lui a d'ailleurs confirmé sa confiance en prolongeant son contrat. Le voilà lié aux Mauves jusqu'en 2029.

C'est un vrai jeune du cru qui témoigne de son envie de s'inscrire dans la durée dans son club de toujours (ou presque). Né à Kiev, d’un père belge et d’une mère ukrainienne, Alexander De Ridder n'avait que neuf ans lorsqu'il a rejoint Anderlecht. C'était en 2018, après avoir tapé ses premiers ballons du côté de Mariakerke et quatre ans du côté de La Gantoise.

Depuis, le milieu de terrain a gravi les échelons les uns après les autres. En avril 2024, il effectuait ses débuts professionnels avec les RSCA Futures en D1B.

Les formateurs satisfaits de sa progression

Devenu un titulaire régulier des U23, il a également joué ses premières minutes chez les grands, sous la forme d'une grosse demi-heure lors du dernier matchs des Playoffs de la saison dernière, perdu sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise.

Une première qui en appelle d'autres. De Ridder a d'ailleurs prolongé son contrat jusqu'en 2029. Une belle récompense pour celui qui n'a pas manqué la moindre minute en D1B en ce début de saison et a même déjà porté le brassard de capitaine.

D'autres occasions de se montrer en D1A cette saison ?

Il s'agit de sa deuxième prolongation en Mauve : "Cette troisième signature représente beaucoup pour moi, surtout après toutes les belles étapes franchies la saison dernière. Mon objectif pour l’avenir est de continuer sur cette voie, de progresser et d’obtenir progressivement davantage de temps de jeu pour devenir un joueur important au sein de l’équipe première", se réjouit-il dans le communiqué officiel.





Quant à ses qualités, tout le monde s’accorde à le dire : il est particulièrement polyvalent. De Ridder dispose d'une technique assez fluide et gagne en résistance dans les duels. Il peut délivrer des passes décisives, marquer ou organiser le jeu. Un milieu moderne, qui est appelé à assurer la relève à moyen terme.