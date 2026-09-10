Déjà l'effet Sibierski ? Une grande première depuis six ans dans le mercato d'Anderlecht

Anderlecht s'est montré particulièrement actif cet été. Des millions dans les caisses, plusieurs nouveaux internationaux recrutés : le Sporting semble renforcé par cette fenêtre de transferts mais n'a pas misé sur le marché belge.

Près de 65 millions percus, plus de 28 millions dépensés : pour son premier mercato comme nouveau directeur sportif d'Anderlecht, Antoine Sibierski a, en plus de la recherche du nouvel entraîneur, eu beaucoup de travail pour remodeler le noyau.

Il faut dire qu'après la dernière fin de saison morose, il fallait donner au groupe un nouveau souffle. C'est ce qui a été fait : pas moins de onze nouveaux joueurs ont débarqué à Neerpede. Fait notoire : parmi ces onze joueurs, on ne trouve pas trace du moindre belge.

Anderlecht scrute le marché international

Le Sporting est ainsi le seul club de D1A à n'avoir recruté que des joueurs étrangers cet été. A titre de comparaison, l'Union Saint-Gilloise, le Standard ou la RAAL en sont à trois recrues made in Belgium, Charleroi en est à deux, contre une seule pour le Club de Bruges. Le recordman en la matière de l'été est Malines, avec cinq renforts belges.

Ce n'est toutefois pas une première pour Anderlecht, dont le dernier mercato 100% composé de joueurs étrangers remonte à l'été 2020. A l'époque, Vincent Kompany avait fait marcher son réseau pour faire venir à Bruxelles des joueurs qu'il connaissait bien.

Le Sporting n'est plus le point de chute évident pour les révélations de Pro League

Aidé par une cellule scouting remodelée et modernisée, Antoine Sibierski cherche-t-il à s'inscrire dans la même démarche ? L'arrivée de Tawfik Bentayeb (qu'il a connu à Troyes) va en ce sens, mais c'est loin d'être la seule explication.





Pour un club aux objectifs élevés, le joueur belge est une denrée assez chère. Lorsqu'un élément s'illustre en Pro League, il faut le payer de plus en plus cher, en témoignent les 4,50 millions payés l'été dernier pour Ilay Camara ou le salaire conséquent offert à Thorgan Hazard.

Avec les profils sortant chaque année de Neerpede, Anderlecht n'a pas besoin de réaliser des transferts pour atteindre le quota de joueurs belges sur sa feuille de match. Ce qui explique que la cellule scouting opte de plus en plus pour d'autres marchés où les bonnes affaires sont encore possibles.