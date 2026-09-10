Des recrues à la pelle mais un début de saison décevant ? Anderlecht repart encore de zéro

Anderlecht a beaucoup recruté cet été sous Antoine Sibierski. Les premiers résultats sont décevants et la pression pourrait rapidement augmenter si le RSCA ne réagit pas.

Anderlecht a beaucoup travaillé cet été, mais il est trop tôt pour savoir si les choix réalisés seront les bons. La saison ne fait que commencer et, pour l'instant, le bilan de 7 points sur 15 est décevant pour les Mauves.

Le RSCA a recruté plusieurs joueurs, dont certains ont passé les dernières semaines en tribunes. Il faudra encore un peu de temps pour voir le vrai visage de cette équipe. Mais à Anderlecht, les résultats devront rapidement suivre.

Antoine Sibierski a connu un été très chargé

Il n'y a plus de play-offs ni de division des points par deux. Anderlecht compte déjà huit points de retard sur La Gantoise, une équipe qui peut tout de même être considérée comme un concurrent direct pour les places européennes.

"Sibierski a été l'homme qui a le plus travaillé dans le football belge cet été, en tout cas certainement au mois d'août. Je trouve incroyable le nombre de transferts qu'ils ont réalisés", a souligné Evert Winkelmans dans le podcast MidMid.

Cette fois, ça devrait fonctionner pour Anderlecht, non ?

"C'est à nouveau une reconstruction complète, même s'ils souhaitent conserver quelques joueurs. Ils ont jeté aux oubliettes tout ce qui avait été réalisé sous la précédente direction et ils estiment que c'est nécessaire pour franchir un cap. Ils ont atteint la finale de la Coupe et terminé quatrièmes, mais ils repartent complètement de zéro, une fois de plus."





"Les supporters d'Anderlecht sont très enthousiastes, car ils voient énormément d'activité. Mais on ne pourra évaluer tout cela que dans quelques mois, non ? Il y a eu la reconstruction avec Renard, et maintenant une nouvelle fois. Cette fois, cela doit fonctionner. En tout cas, la pression est présente."