"Il faudrait qu'il se trouve un autre projet" : Antoine Sibierski très cash avec un joueur d'Anderlecht

Mario Stroeykens est sur une voie de garage à Anderlecht. Vitor Bruno lui a fait clairement comprendre, voilà qu'Antoine Sibierski s'y colle à son tour. Le directeur sportif des Mauves se montre particulièrement direct.

Ce qui interpelle surtout, c’est la manière dont Sibierski analyse la situation. Il ne s’agit pas seulement d’un manque de temps de jeu ou d’un choix sportif ponctuel. Selon le directeur sportif, Stroeykens n’atteint tout simplement pas, pour le moment, le niveau attendu par Anderlecht.

"J’ai analysé la préparation et j’ai estimé qu’il n’apportait pas ce que nous voulions voir", explique Sibierski dans Het Nieuwsblad. "Mario est à Anderlecht depuis plusieurs années et, pour son développement, il serait bon qu’il trouve un autre projet. Je le lui conseille, car il lui reste encore un long chemin à parcourir avant de répondre à nos exigences".

De joueur d’avenir à élément superflu

Cette évaluation est particulièrement sévère pour un joueur qui avait encore prolongé son contrat jusqu’en juin 2028 la saison dernière. À l’époque, Anderlecht présentait Stroeykens comme un élément important pour l’équipe, le club et l’académie. Il s’était en outre imposé en équipe première dès son plus jeune âge et avait longtemps été l’un des visages de la nouvelle génération issue de Neerpede.

La réalité est désormais toute autre. Stroeykens ne figure pas dans les plans de Vitor Bruno et n’était pas non plus repris dans la sélection pour affronter Genk. Cela s’inscrit dans une évolution déjà visible depuis un certain temps : Anderlecht a vu son rôle sportif se réduire et était ouvert à un départ cet été.

La Bulgarie comme dernière porte de sortie ?

Le transfert ne s’est finalement pas concrétisé avant la fermeture du mercato belge. Même après cette échéance, le club a continué à chercher une solution. Début le début du mois, Ludogorets s’était notamment montré intéressé par un prêt avec option d’achat, mais Stroeykens lui-même n’était pas convaincu.





La porte n'est pas complètement fermée, mais il faudra se lever tôt pour la rouvrir : "Si Mario reste, nous respecterons son contrat. Et si, à terme, l’entraîneur estime que Stroeykens peut malgré tout apporter quelque chose, il pourra faire appel à lui. Nous traiterons toujours les joueurs avec dignité."