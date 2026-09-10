"Il ne parvient pas à exprimer ses qualités" : Godts jugé après sa première en Ligue des champions avec le PSG

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Il ne parvient pas à exprimer ses qualités" : Godts jugé après sa première en Ligue des champions avec le PSG
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La presse française s'est penchée sur les débuts de Mika Godts en Ligue des champions avec le PSG ce mercredi soir. Le Belge a reçu des avis partagés après la rencontre.

Mika Godts a joué ses premières minutes en Ligue des champions mercredi soir avec le Paris Saint-Germain. Le Diable Rouge a commencé la rencontre contre le SK Slovan sur le banc avant de monter au jeu à l'heure de jeu. Il a remplacé Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé, alors que Paris avait pris le contrôle du match.

Le PSG s'est imposé 6-1, sans but ni passe décisive pour Godts. Le Belge a eu une trentaine de minutes pour tenter de se montrer. Dans un match où le PSG attaquait beaucoup, il a participé au jeu sans parvenir à se créer une occasion.

Pas de note sur L'Equipe et d'autres médias

Sa prestation n'a pas été notée par L'Équipe, Le Parisien ou Eurosport. Comme Godts n'était pas titulaire, ces médias n'ont tout pas donné de note sur 10 à son entrée. Sur SofaScore, le constat est plus positif : le Diable Rouge a reçu un 7,1 sur 10.

"Il ne parvient pas encore à exprimer pleinement ses qualités"

Foot Mercato a donné son avis sur la prestation du Belge. Le média français estime que ses qualités sont bien présentes, mais qu'elles ne sont pas encore assez visibles dans le jeu parisien. "Le Belge a du ballon, c'est évident, mais il ne parvient pas encore à exprimer pleinement ses qualités. On ne l'a pas toujours trouvé dans les circuits de passe".

Grosse concurrence cette saison pour Mika Godts


Godts devra faire face à une forte concurrence au PSG. Ferran Torres joue au même poste que lui et l'Espagnol a marqué trois buts contre le Slovan mercredi soir. Il sera difficile pour le Diable Rouge de gagner une place de titulaire. Il devra profiter du temps de jeu qu'il reçoit pour montrer ce qu'il peut apporter à l'équipe.

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