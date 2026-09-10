"Ils ne voudront pas l'entendre, mais..." : Vitor Bruno prévient les supporters d'Anderlecht

Anderlecht veut retrouver de l'allant offensif contre Malines. Vitor Bruno est conscient que son équipe doit reproposer plus mais ne panique pas pour autant. Morceaux choisis de sa conférence de presse.

Anderlecht n'a marqué qu'un but lors des quatre derniers matchs de championnat. Les Mauves se sont montrés très actifs lors de la dernière semaine de mercato, Vitor Bruno doit désormais permettre au puzzle de prendre forme. Le Portugais demande légitimement du temps.

Le Sporting (encore) en reconstruction

"Ce que je vais dire maintenant, les supporters ne vont pas vouloir l'entendre. Mais nous devons regarder cette saison comme une 'année zéro'. Nous sommes en train de construire. Les joueurs sont arrivés à la fin du mercato. Nous devons leur donner le temps de grandir, d'assimiler notre système de jeu et d'atteindre leur meilleure forme", avance-t-il en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Son raisonnement peut s'entendre, mais le Lotto Park ne le connaît que trop bien depuis dix ans : "Je peux me mettre à leur place. J'étais comme ça aussi quand j'étais enfant. J'étais un grand fan d'Academica, le club de ma ville (Coimbra) qui joue maintenant en D2. Quand ils ne gagnaient pas, je pleurais".

Pas de panique dans la maison mauve, mais attention à ne pas sauter du bon wagon

Mais au-delà des mots et du 'Trust the process' à la sauce Bruno, Anderlecht doit retrouver cette synergie qui était la sienne lors des préliminaires européens. En championnat, le Sporting accuse déjà huit points de retard sur la tête du classement. Au bout de quinze unités mises en jeu.

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"Si on ne se créait pas d’occasions, cela m’inquiéterait. Mais on s’en crée", tempère l'entraîneur portugais. A Beveren, l’homme du match était le gardien. Contre Genk aussi, et il a été acheté par Liverpool pour des millions. Et je vous rappelle qu’on a marqué beaucoup de buts en Europa League. C’est juste une question de pouvoir terminer les actions", conclut-il.