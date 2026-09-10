"Je ne comprends pas bien sa réaction" : Kevin De Bruyne se dispute en plein match avec un coéquipier

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Je ne comprends pas bien sa réaction" : Kevin De Bruyne se dispute en plein match avec un coéquipier
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Kevin De Bruyne s'est accroché avec Giovanni Di Lorenzo lors de la défaite de Naples contre Arsenal en Ligue des champions mercredi soir. Toby Alderweireld et Marc Degryse sont revenus sur la réaction du Diable Roug.

Kevin De Bruyne était titulaire ce mercredi soir contre Arsenal en Ligue des champions et a disputé l'intégralité de la rencontre. Naples s'est incliné 0-1 à domicile, mais le Belge a eu une discussion assez tendue avec Giovanni Di Lorenzo en première période. Une scène sur laquelle Toby Alderweireld et Marc Degryse sont revenus pour Het Laatste Nieuws.

Des mots entre de Kevin De Bruyne et Giaovanni Di Lorenzo

La scène s'est déroulée à la 21e minute de jeu. De Bruyne a perdu Mikel Merino de vue et l'Espagnol s'est retrouvé seul pour reprendre le ballon de la tête. Di Lorenzo a fait la remarque au Diable Rouge sur son placement. Les deux joueurs ont échangé quelques mots avant que De Bruyne ne mette fin à la discussion d'un geste de la main.

Une équipe différente, mais toujours le même problème

Marc Degryse a remarqué l'agacement de De Bruyne au cours du match. Il rappelle que le Belge évolue dans une équipe différente de celle qu'il a connue à Manchester City. "Le point positif, c'est qu'il montre qu'il peut jouer un match entier, mais la qualité de son effectif est nettement inférieure"

Pour Degryse, De Bruyne doit s'adapter à cette nouvelle réalité. "C'est une épreuve psychologique qu'il doit surmonter", poursuit-il. "Il lui est difficile de garder son calme ; c'est sa nature et il ne peut le cacher. Alors, ses frustrations refont surface. Et nous ne parviendrons plus à le changer."

De Bruyne est en tort selon Toby Alderweireld

Lire aussi… Nouvelle vie pour un ancien Diable Rouge : il retrouve Naples pour ses grands débuts
Toby Alderweireld, son ancien coéquipier en sélection, estime que De Bruyne était en tort sur cette action. "Je ne comprends pas bien sa réaction, car il perd son défenseur de vue", explique l'ancien Diable. 'S'il revoit les images, il constatera qu'il aurait dû suivre son joueur, qui a bénéficié d'une occasion en or", ajoute-t-il.

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