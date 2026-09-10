La défaite contre Aston Villa fait mal : une mauvaise nouvelle tombe pour Bruges en Ligue des champions

Le Club de Bruges a mal commencé sa campagne européenne contre Aston Villa. Cette défaite à domicile fait chuter ses chances de qualification en Ligue des champions.

Le Club de Bruges espérait mieux pour son premier match de Ligue des champions face à Aston Villa. Les Blauw en Zwart se sont inclinés 2-3 à domicile et commencent cette phase de ligue sans prendre de point.

Cette défaite complique un peu la course au top 24. Bruges devra aller chercher des points lors de ses sept prochains matchs pour rester dans la course à la qualification.

La qualification se complique pour le Club de Bruges

Neuf points pourraient suffire pour terminer dans le top 24, même si atteindre dix ou onze points offrirait plus de garanties. Le Club aurait aimé prendre quelque chose contre Aston Villa. Les matchs à domicile face à Lens et Bodø/Glimt deviennent encore plus importants.

Moins de 40 % de chances d'atteindre le tour suivant

De nombreuses simulations avaient été réalisées avant la rencontre, en partant du principe que le Club Bruges prendrait des points à domicile contre les Villans. Cela ne s'est pas produit, ce qui complique la tâche des Brugeois.

Les chances d'atteindre le top 24 ont chuté de manière spectaculaire. Selon FootballMeetsData, elles ont diminué de 13,8 % : Bruges ne disposerait plus que de 39,9 % de chances d'intégrer le top 24. Ces chiffres seront mis à jour après les matchs de jeudi soir.



