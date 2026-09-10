Les ligaments sont touchés : le bourreau du Standard absent contre Anderlecht...et pour le reste de la saison

Malines aborde un match crucial contre Anderlecht ce week-end. Mais comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Fred Vanderbiest doit faire face à plusieurs blessés. Avec des indisponibilités de longue durée à prévoir.

Avec un bilan de deux points sur quinze, Malines est bien loin de sa moyenne de la saison dernière. Fred Vanderbiest est déjà fortement sous pression, et ce n'est pas la lourde défaite 0-4 concédée contre Westerlo qui change la donne, que du contraire.

Les deux matchs restant avant la trêve sont crucial pour le KV et le sort de son entraîneur, à commencer par le choc de demain soir contre Anderlecht. Mais d'autres mauvaises nouvelles font encore un peu plus grimacer le staff en cette fin de semaine. Cette fois en provenance de l'infirmerie.

Fin de saison pour Ayodele

On a ainsi appris qu'Adeshina Ayodele souffrait d'une rupture du ligament croisé. L'attaquant de 20 ans avait dû céder sa place après une demi-heure contre Westerlo, le verdict est très lourd. Il devrait ainsi être absent pendant huit mois, ce qui équivaut à annoncer la fin de saison, alors que nous ne sommes de la mi-septembre.

Une véritable tuile pour Vanderbiest : Ayodele avait amené du dynamisme sur le front de l'attaque malgré le début de saison morose de l'équipe. L'ancien joueur de la réserve de Lille avait ainsi provoqué un penalty (très contesté) en dernière minute contre le Standard et égalisé contre La Louvière.

Vanrafelghem lui aussi lourdement blessé

Et ce n'est pas tout ! Keano Vanrafelghem sera lui aussi absent pendant un certain temps. L'ancien attaquant du Patro Eisden souffre d'une rupture des ligaments internes et externes de la cheville. Il devrait être indisponible pendant environ dix semaines. Voilà désormais le compartiment offensif malinois bien démuni.





Cela permettra-t-il à Benito Raman de s'illustrer face à ses anciennes couleurs ? Depuis son départ d'Anderlecht, le Gantois de 31 ans a marqué à une reprise contre le Sporting, mais Malines s'était incliné 4-1.