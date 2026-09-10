Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 10/9
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Officiel : cité comme plan B de Mario Stroeykens, Cameron Puertas a trouvé son nouveau club
Cameron Puertas se cherchait une porte de sortie en cette fin de mercato. La grande majorité du marché européen étant fermé, il a dû se rabattre sur une autre destination. L'ancien milieu offensif de l'Union Saint-Gilloise continue donc finalement son tour du Golfe. (Lire la suite)
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