Mark van Bommel sous le charme d'un milieu de Pro League ? "Nous avons parlé de lui"

Le jeune Tibe De Vlieger réalise un excellent début de saison avec La Gantoise. Rik De Mil est sous le charme...et Mark van Bommel pourrait bien l'être également. Au point de figurer parmi les surprises des mois à venir en sélection ?

Avec un bilan immaculé de 15 sur 15 en championnat et une qualification pour la phase de ligue de la Conférence League, La Gantoise a réussi son début de saison. Les nouvelles recrues comme Christian Burgess ou le buteur Josué Vergara ont été mises en lumière à juste titre, mais ce renouveau s'explique également par l'affirmation de certains jeunes.

Pur produit du centre de formation, Tibe De Vlieger (20 ans) a lui aussi contribué aux succès de l'équipe. Le milieu de terrain s’est illustré avec un but et une passe décisive contre le Cercle de Bruges.

Un profil qui a la cote

Parfois sur le banc en championnat, l'ancien international U17 belge a débuté les cinq derniers matchs européens. Preuve de son importance grandissante au sein de l'équipe : "Tibe est un talent incroyable", a déclaré De Mil dans un entretien accordé à DAZN. "Il ira très loin dans sa carrière."

Selon son entraîneur, De Vlieger est encore un joueur en devenir. "Il a encore certains points à améliorer. Le fait qu’il soit sur le banc ne signifie pas toujours que les autres s’entraînent mieux que lui. Nous avons beaucoup de matchs à disputer".

Van Bommel s’est renseigné sur De Vlieger

Fait remarquable : De Mil a indiqué avoir échangé avec Mark van Bommel au sujet de la pépite gantoise. "Nous avons brièvement parlé de lui", a-t-il confirmé.





"Le fait que Mark van Bommel se renseigne sur Tibe montre sa manière de voir le football et sa capacité à repérer rapidement les talents. À ce niveau, c’est une bonne chose pour la Belgique", conclut De Mil. Les prochains mois de De Vlieger l'aideront-ils à dépasser le stade de la prise de renseignements ?