"Mieux vaut l'assumer que faire semblant de rien" : Edward Still hausse le ton à la RAAL

La Louvière est sous pression avec son bilan d'un point sur quinze. Après un calendrier très difficile, les Loups doivent prendre des points face à Courtrai et Louvain. Edward Still en est conscient, il veuit tirer les leçons de la défaite 4-0 à Courtrai.

Là où la RAAL avait fait bonne figure contre Anderlecht, Gand, le Standard ou Malines, elle est par contre passée à côté de son sujet à Saint-Trond. Après un dimanche de congé, la semaine a servi de prise de conscience et de responsabilité générale.

Une remise en question générale

"On a assumé notre part de responsabilité, puis on a écouté les joueurs et on a discuté avec eux pour qu’ils comprennent aussi leur part de responsabilités", confirme Edward Still en conférence de presse, cité par Le Soir.

"C’était important, surtout pour un nouveau groupe. Ce sont des moments qui doivent arriver plus régulièrement. Puis les joueurs se sont retrouvés en dehors du club. Mardi, plusieurs personnes, dont Toni Turi, ont discuté avec le groupe aussi, en insistant sur l’esprit de solidarité et sur le fait que quand ce n’est pas bien, il faut le dire aussi", poursuit Still.

Courtrai et Louvain pour vivre une trêve internationale plus sereine

Dimanche, Edward Still retrouve Courtrai, qu'il avait dirigé il y a trois ans. Mais son aventure s'était terminée à la mi-septembre, après un début de saison très difficile. Pour ne pas être englué dans la même dynamique, il faudra gagner face à une équipe qui cherchera aussi à lancer sa saison après cinq défaites en cinq matchs.



"Il y aura un peu plus de pression au coup d’envoi. C’est mieux de le savoir, de le dire et de l’assumer plutôt que de faire semblant de rien, comme si c’était un match comme les autres. La saison sera encore très longue mais on a le ressenti d’être à un moment charnière de ce début de saison", appuie Still.