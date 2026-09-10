Mons également sanctionné d'un forfait, nouveau leader en D1 FFA

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Mons et l'Olympic Charleroi ont tout deux écopé d'un score de forfait en D1 Amateurs. Là où les Dogues paient un problème d'éclairage, les Dragons ont inscrit un joueur de trop sur la feuille de match.