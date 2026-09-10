Nouvelle vie pour un ancien Diable Rouge : il retrouve Naples pour ses grands débuts

Muzamel Rahmat Lorenz Lomme
Muzamel Rahmat et Lorenz Lomme
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Nouvelle vie pour un ancien Diable Rouge : il retrouve Naples pour ses grands débuts
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Dries Mertens entame sa reconversion après sa retraite. L'ancien Diable Rouge a fait ses débuts comme consultant à Naples, une ville qui lui est chère.

Mertens est une icône de Naples

Dries Mertens a raccroché les crampons l'année dernière. Après plusieurs années passées au sein du grand club turc de Galatasaray, il a estimé qu'il était temps de tourner la page. Mertens a ajouté quelques belles années à sa carrière en Turquie. Il a remporté trois titres de champion, une Coupe et une Supercoupe. Au total, Mertens a disputé 135 rencontres avec Galatasaray, inscrivant 25 buts et délivrant 44 passes décisives.

Il n'a disputé plus de rencontres qu'avec un seul autre club : Naples. Au sein du club italien, notre compatriote est devenu une icône. Avec 148 buts en 397 matchs, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de Naples, un record qu'il détient toujours.

Mertens débute sa carrière de consultant à Naples

C'était presque écrit : Mertens allait débuter sa carrière de consultant lors d'un match de Naples. L'ancien attaquant était présent mercredi soir sur Prime Video pour commenter la rencontre entre son ancien club et Arsenal. "Revenir ici, c'est comme rentrer à la maison", a-t-il déclaré. Avec Gianfranco Zola et Clarence Seedorf comme collègues, Mertens était en excellente compagnie.

Mertens explore l'autre facette du football

Mertens reste actif dans le monde du football et explore l'autre facette du sport qui lui a tant apporté. Il y a peu, on apprenait que Mertens était devenu investisseur au Sporting Hasselt. Cette annonce avait été faite au moyen d'une magnifique vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Lire aussi… Noa Lang sanctionné par Naples : le club s'explique sur le cas de l'ancien Brugeois
Après ses débuts comme consultant à Naples, le marché belge pourrait aussi se laisser tenter. Mertens suivrait les traces de nombreux anciens footballeurs, comme Toby Alderweireld, que l'on voit régulièrement à la télévision belge pour analyser des rencontres.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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