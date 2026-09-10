Officiel : ancien international belge chez les jeunes, il est sélectionné pour la première fois...par le Mali

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : ancien international belge chez les jeunes, il est sélectionné pour la première fois...par le Mali
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En ce début de saison, Emile Doucouré est le gardien titulaire des U23 de Genk. En sélection, il vient de vivre une grande première. Mais pas avec la Belgique, dont il a encore récemment porté le maillot.

L'hiver dernier, Genk a déboursé un million d'euros pour attirer Emile Doucouré en provenance du Beerschot, avec qui il avait déjà effectué trois apparitions dans le but de l'équipe première. 

Du côté du Racing, il évolue surtout en D1B avec les U23 et a commencé la nouvelle campagne de Challenger Pro League comme titulaire. Aujourd'hui, sa carrière a connu un nouveau coup d'accélérateur.

Première convocation avec le Mali

Doucouré a en effet été appelé pour la première fois par la sélection A du Mali. Le portier de 18 ans avait déjà revêtu le maillot de la sélection malienne à une reprise en juin 2025, avec les U23.

Mais en dehors de cela, il avait toujours évolué avec les équipes de jeunes belges, que ce soit les U15, les U16, les U17, les U18 ou les U19, avec qui il était encore apparu en mars dernier.

Un autre joueur de Pro League dans la liste

Le jeune anversois va donc vivre un grand moment lors de la prochaine trêve internationale. Notons que la liste malienne comporte également le nom de Cheick Keita. Le défenseur de Charleroi n'avait plus été repris depuis plus d'un an et voit son bon début de saison récompensé.

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