Panne d'éclairage à la Neuville : le SL 16 jubile, l'Olympic en appel

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Le SL16 FC était mené 1-0 à l'heure de jeu sur la pelouse de l'Olympic Charleroi, en ouverture de la saison de D1 FFA. Les espoirs du Standard l'emportent toutefois sur un score de forfait à la suite d'une panne d'éclairage dans le stade de la Neuville, qui ne semble pas liée à des événements extérieurs. Mais les Dogues n'ont pas dit leur dernier mot.