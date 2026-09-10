Passeport congolais en poche : un jeune Bruxellois s'éloigne encore un peu plus de la Belgique

La thématique des joueurs nationaux pouvant opter pour la Belgique ou la République démocratique du Congo reste assez nourrie ces derniers jours. Un jeune binationational vient d'ailleurs de confirmer son choix d'opter pour la RDC et a ainsi obtenu son passeport.

La saison dernière, le jeune Manoël Verhaeghe avait fait sensation avec le RWDM. Malgré la saison cauchemardesque vécu par les Molenbeekois a tous les étages, le défenseur central de 18 ans avait marqué des points par sa vitesse et la qualité de sa relance.

Tout s'accélère pour Manoël Verhaeghe

Formé pendant six ans au Stade Machtens, mais aussi durant trois ans à l'Union Saint-Gilloise et deux ans à Dilbeek, ce Bruxellois a rejoint le LASK Linz cet été. Il y a déjà disputé trois matchs avec l'équipe première et était dans le groupe lors du match de Ligue des Champions perdu 1-0 à l'AEK Athènes ce mardi.

Joueur belgo-congolais, Verhaeghe n'a pas laissé le doute s'immiscer quant à son choix de nationalité sportive. Ancien international belge chez les U19, il a enfilé la vareuse congolaise en juin dernier, s'illustrant avec les U23 au tournoi Maurice-Revello.

Léopard plutôt que Diable

Conforté dans son changement de sélection, le joueur a fait les démarches pour l'entériner au niveau administratif du côté de l'ambassade de la RDC à Bruxelles.

Le média LéopardsFoot confirme ainsi que Verhaeghe a obtenu son passeport congolais. Il tourne donc un peu plus le dos à la Belgique et pourrait représenter l'avenir du football congolais en défense centrale.





Après avoir déjà convaincu Noah Mbamba et l'ancien Louvaniste Ezechiel Banzuzi ces derniers jours, la fédération congolaise ne chôme pas pour s'assurer les services de nouveaux talents binationaux.