Sélection refusée contre les Diables : ça chauffe pour Nicolò Tresoldi !

Scott Crabbé, journaliste football
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Sélection refusée contre les Diables : ça chauffe pour Nicolò Tresoldi !
Photo: © photonews
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Nicolò Tresoldi est toujours en pleine réflexion quant à sa nationalité sportive. Il vient d'ailleurs de repousser poliment l'appel de la sélection italienne. Pour se donner encore un peu plus de temps. Il ne défiera donc pas les Diables en Ligue des Nations.

Un international italien ou allemand actif en Pro League ? Avec Nicolò Tresoldi, cela pourrait bientôt devenir une réalité. Il faut dire qu'avec ses 23 buts pour sa première saison au Club de Bruges, l'attaquant de 22 ans s'est fameusement signalé sur la scène internationale.

Mais pour cela, il faut encore que le joueur se décide. Et son coeur balance toujours autant. Né à Cagliari, fils de l'ancien international espoir italien Emanuele Tresoldi, Nicolò a frappé ses premiers ballons dans la botte.

L'Allemagne ou l'Italie ?

En janvier 2018, il a déménagé à Hanovre à 14 ans et y a tout vécu, du centre de formation à l'éclosion en équipe première. Il a d'ailleurs porté le maillot de la sélection allemande jusqu'en U21, avec qui il a inscrit pas moins de 12 buts en 24 matchs sous les ordres d'Antonio Di Salvio...le sélectionneur germano-italien.

Les deux pays se téléscopent donc encore dans la tête et le coeur du principal intéressé. Il y a quelques jours, Roberto Mancini l'a rencontré personnellement pour tenter de le convaincre de choisir la Squadra Azzura et non la Mannschaft.

Pas de Nicolò Tresoldi contre les Diables

Mais le joueur n'a pas encore fait son choix. Le journaliste Nicolò Schira rapporte ainsi que Tresoldi a poliment décliné la convocation en sélection italienne reçue pour les matchs de Ligue des Nations à venir contre...la Belgique et la Turquie.

L'attaquant brugeois a encore besoin d'un peu de temps pour rendre sa décision finale et ne rien regretter par la suite. La défense belge ne le croisera donc pas à la fin du mois, sans doute au grand soulagement d'un certain Brandon Mechele, qui le retrouve déjà en face de lui toutes les semaines à l'entraînement.

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