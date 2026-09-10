"Si c'est Courtois, on en parle partout" : Philippe Albert est à son tour impressionné par Lucca Brughmans

Philippe Albert est revenu sur le match nul entre Anderlecht et Genk le week-end dernier. L'ancien Diable Rouge a été impressionné par un joueur qui a fait la différence.

Anderlecht avait les occasions pour battre le KRC Genk, mais aucune n'a terminé au fond des filets. Les Bruxellois ont dû se contenter d'un triste 0-0 au Lotto Park et affichent désormais 7 points sur 15 en Pro League. Un bilan qui ne reflète pas leurs prestations, selon Philippe Albert, consultant dans l'émission La Tribune.

L'ancien Diable Rouge estime que le RSCA a laissé échapper plusieurs points qu'il aurait pu prendre. "Anderlecht aurait pu, aurait dû l'emporter. Ils sont battus à Beveren par un gardien en état de grâce et hier Brughmans l'était aussi. Si leur bilan de 7/15 est inférieur à leurs prestations ? Oui, c'est inférieur. Anderlecht mérite mieux", a-t-il expliqué.

Lucca Brughmans a été l'un des hommes du match. Le gardien de Genk (futur de Liverpool) a réalisé un très bel arrêt sur la tête de Tawfik Bentayeb. Une action qui a beaucoup impressionné Albert.

"Le 3e quart d'heure est un peu plus intéressant et la 2e mi-temps plus dynamique de la part des deux équipes. Seul éclair de génie, ce centre de Maamar, la tête est fantastique mais l'arrêt de Brughmans, si c'est Courtois qui le réalise, on en parle partout", a-t-il lancé.

Anderlecht ne joue pas mal depuis le début de la saison. Les Mauves arrivent à se créer des occasions et ont parfois montré de bonnes choses dans le jeu. Le problème, c'est qu'ils ne marquent pas assez et laissent des points en route. Avec 7 points sur 15, le bilan est décevant. Le RSCA devra être plus efficace devant le but pour commencer à gagner ce genre de match.



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Et on peut se poser la question de réintégrer Adriano Bertaccini, qui n'a pas quitté le club cet été. L'attaquant pourrait apporter cette finition qui manque à Anderlecht devant le but.