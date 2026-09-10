"Si Thibaut est en forme et disponible, il ne sera pas sur le banc" : le cas Courtois est loin d'être réglé

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Si Thibaut est en forme et disponible, il ne sera pas sur le banc" : le cas Courtois est loin d'être réglé
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Thibaut Courtois a décidé de faire l'impasse sur la prochaine Ligue des Nations avec les Diables Rouges. Un choix qui ne préoccupe pas Stijn Stijnen et Georges Leekens, qui ont évoqué la concurrence pour la place de numéro un.

Thibaut Courtois ne jouera pas la prochaine Ligue des Nations avec les Diables Rouges. À 34 ans, le gardien du Real Madrid a choisi de réduire son nombre de matchs afin de mieux gérer son corps et de passer plus de temps avec sa famille. Il ne ferme pas la porte à la Belgique : il compte revenir pour les qualifications de l'Euro 2028. Un choix que Georges Leekens et Stijn Stijnen comprennent sur Het Belang van Limburg.

Pas d’inquiétude pour Stijnen et Leekens

Pour Stijnen, il n'y a rien d'inquiétant dans cette décision. L'ancien gardien des Diables estime que Courtois doit penser à la suite de sa carrière et éviter d'accumuler les rencontres. "Il s'agit simplement de gérer sa charge de travail physique afin qu'il puisse prolonger sa carrière au plus haut niveau le plus longtemps possible. S'il choisit de ne pas participer à la Ligue des Nations pour cette raison, il n'y a pas lieu de s'inquiéter", explique l'actuel entraîneur du Patro. Il assure qu'à la place du sélectionneur, il aurait conseillé au Madrilène de faire exactement la même chose.

Georges Leekens partage cet avis. L'ancien sélectionneur de la Belgique rappelle le niveau que Courtois affiche aujourd'hui avec le Real Madrid. "À 34 ans, Thibaut a parfaitement le droit d'écouter plus son corps. Il l'a clairement exprimé. Il reste l'un des meilleurs gardiens du monde. Nous ne voulons pas perdre un tel talent ! Nous ne pouvons que nous réjouir qu'il soit de nouveau disponible pour les qualifications de l'Euro", souligne-t-il.

Courtois n'a pas tiré un trait sur les Diables et pourra revenir lorsque commencera la campagne de l'Euro 2028.

Qui pour prendre la relève ?

Retrouvera-t-il directement sa place dans les cages ? Mark Van Bommel a prévenu Courtois qu'aucune garantie ne lui serait donnée. Pendant son absence, Senne Lammens, Mike Penders ou Lucca Brughmans auront l'occasion de marquer des points.

Lire aussi… Le Real Madrid peut encore remercier Thibaut Courtois : "Le match est devenu trop fou"

Courtois ne sera pas remplaçant selon Stijnen

Stijnen ne croit pas à un Courtois remplaçant s'il revient à son meilleur niveau. "Si Thibaut est en forme et disponible, il ne sera pas sur le banc", affirme-t-il. "Les meilleurs joueurs ont leur place en équipe nationale et c'est notre meilleur gardien. Un Courtois en pleine forme jouera toujours".

Thibaut Courtois pourrait perdre sa place

Leekens laisse un peu plus la porte ouverte à la concurrence. Pour lui, les autres gardiens ont plusieurs mois pour montrer qu'ils peuvent prendre la place de numéro un. "C'est à des joueurs comme Lammens, Penders, et peut-être Brughmans, de faire leurs preuves. Ils doivent démontrer qu'ils sont meilleurs que Courtois. S'ils y parviennent, nous aurons un autre gardien de classe mondiale. Problème résolu !".

La Ligue des Nations servira de test grandeur nature : pendant que Courtois observera les Diables à distance, ses possibles successeurs auront une occasion de changer la hiérarchie.

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