Tielemans à l'assist, Kompany venge l'Union : les résumés de la soirée de Ligue des Champions

Scott Crabbé, journaliste football
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Tielemans à l'assist, Kompany venge l'Union : les résumés de la soirée de Ligue des Champions
Photo: © photonews
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De la Ligue des Champions un jeudi soir : aussi anachronique que cela puisse paraître, la première journée de C1 s'est conclue ce soir avec six matchs au programme. Et plusieurs Belges en action aux quatre coins de l'Europe. Petit tour d'horizon.

Pour le football belge, cette nouvelle soirée de Ligue des Champions a commencé sur le coup de 18h45, avec la présence de Romelu Lukaku sur le banc de Fenerbahce contre l'AS Roma. Toujours dans l'ombre de Vedat Muriqi, Big Rom est monté dans les 20 dernières minutes contre son ancienne équipe. Mais il n'a rien changé au résultat, un partage 1-1, avec un but de l'ancien Gantois Archie Brown.

Soirée plus souriante pour Youri Tielemans, titulaire dans l'entrejeu de Manchester United. Face aux Azerbaïdjanais de Sabah, tout était dit à la mi-temps, avec ce score de 3-0. 

Tielemans passeur décisif et préservé

Les Red Devils ont ainsi leurs trois buts dans la deuxième moitié de ce premier acte. Tielemans s'est montré décisif sur le deuxième but en signant l'assist pour Bruno Fernandes (voir ci-dessous). Il n'en a pas moins été remplacé au repos. Une manière de le préserver en vue du derby contre Manchester City de ce week-end ? United a en tout cas bien débuté sa campagne, s'imposant finalement sur le score de 4-0.

Autre belge engagé, Maarten Vandevoordt a perdu son duel à distance d'anciens gardiens de Pro League avec Jean Butez : Côme s'est imposé 4-1 contre Leipzig, confirmant ses excellentes dispositions de la saison dernière sous les ordres de Cesc Fabregas.

Lire aussi… Un vrai film : Romelu Lukaku ne changera finalement pas d'entraîneur en Turquie

Le Bayern contenu pendant une mi-temps

De son côté, le Bayern Munich faisait face à Bodo/Glimt, tombeur de l'Union Saint-Gilloise. Les Norvégiens ont bien résisté : malgré 72% de possession de balle bavaroise et cinq arrêts du gardien visiteur, le score était toujours de 0-0 au repos.

Mais le Bayern a fait mouche dès la reprise, avec une frappe croisée de Jamal Musiala. La machine était lancée : un quart d'heure plus tard, Harry Kane faisait déjà le break. L'addition s'est encore corsée dans le dernier quart d'heure, avec de nouveaux buts signés Alphonso Davies et Michael Olise (auteur d'un doublé) pour sceller la victoire 5-0.

Dans le dernier match de la soirée, Lens se déplaçait au Sparta Prague. A onze contre dix, les Sang et Or ont réussi à renverser la situation en seconde mi-temps pour s'imposer 2-3. Thorgan Hazard est resté sur le banc durant 90 minutes.

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