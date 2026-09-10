Un ancien de Charleroi aperçu au Mambourg : "J'ai beaucoup de souvenirs ici"

Deux ans après son départ, Ryota Morioka est revenu rendre visite à Charleroi. Le Japonais, aujourd'hui retraité, en a profité pour glisser quelques mois à son compatiote Gaku Nawata, qui aimerait bien marcher sur ses traces au Mambourg.

A trois matchs près, Charleroi est le club où Ryota Morioka a le plus joué durant sa carrière, y passant pas moins de cinq ans, pour 19 buts et 32 assists en 160 matchs.

C'est à Beveren qu'il s'était révélé : ses 7 buts et 11 assists en une demi-saison seulement sous les ordres de Philippe Clement avaient convaincu Anderlecht de débourser 2,50 millions d'euros.

Beaucoup de souvenirs à Charleroi

C'est il y a deux ans que le milieu offensif a fini par quitter la Pro League, pour revenir au pays. Mais il n'a pratiquement pas joué au Vissel Kobe. De multiples blessures ont limité son passage au club à deux matchs et ont sonné la fin de sa carrière.

Retraité depuis mars 2025, il était de passage dans le Pays Noir cette semaine : "Je vais bien. C'est un plaisir d'être ici, de retrouver les gens qui m'ont fait confiance. J'ai beaucoup de souvenirs. L'atmosphère ici est la plus belle en Belgique", sourit-il sur les réseaux sociaux du Sporting.

Regardez qui est venu nous dire bonjour ! 🥰🇯🇵#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/z2D8vopntv



— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) September 10, 2026

De précieux conseils à Gaku Nawata

Mais si Morioka a rendu une visite de courtoisie au vestiaire carolo, c'est aussi en grande partie pour aider son compatriote Gaku Nawata à s'y sentir comme chez lui. Le jeune attaquant japonais en est à sa première expérience sur le vieux continent et n'est arrivé qu'il y a une semaine.

"Pour un joueur qui arrive en Europe en provenance du Japon, c'est toujours difficile de s'adapter. Je veux que Gaku prenne du plaisir sur le terrain. Il ne faut pas trop réfléchir, juste en profiter. Apprécier la vie en Europe, en Belgique. C'est l'un des meilleurs pays dans lequel tu puisses évoluer", poursuit Morioka, qui avait lancé sa carrière européenne avec deux saisons dans le club polonais du Slask Wroclaw.