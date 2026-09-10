Un club de Pro League acte un nouveau départ : le joueur part gratuitement et rentre au pays



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Deviens fan de Westerlo! 426 Karol Borys pourrait quitter Westerlo. Le jeune milieu polonais se rapproche d'un retour au Śląsk Wrocław et est suivi par plusieurs grands clubs.



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