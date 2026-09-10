Un nouveau Diablotin pourrait tourner le dos à la Belgique : il aurait choisi de rejoindre la RDC

La Belgique pourrait perdre un nouveau jeune talent au profit de la RDC. Stanis Idumbo aurait donné son accord pour rejoindre les Léopards et pourrait être convoqué dès le prochain rassemblement.

Un binational belge pourrait rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo. Stanis Idumbo, qui évolue à l'AS Monaco, aurait donné son accord pour porter le maillot des Léopards. Plusieurs comptes spécialisés dans l'actualité du football congolais, dont Leopardsfoot, annoncent son arrivée. Inside Foot 243 va plus loin et indique que le joueur pourrait être convoqué lors de la prochaine trêve internationale.

Ce choix serait important puisque le milieu offensif de 21 ans évolue avec les Diablotins. Idumbo a grandi dans les sélections de jeunes belges et a porté le maillot national dans plusieurs catégories. Capable de jouer sur l'aile ou dans l'axe, il faisait partie des joueurs qui pouvaient espérer se rapprocher un jour des Diables Rouges. Il aurait décidé de représenter le pays de ses origines.

La RDC continue de convaincre des joueurs formés en Europe et disposant de plusieurs possibilités au niveau international. Ces dernières années, Théo Bongonda, Joris Kayembe, Ngal'ayel Mukau, Noah Sadiki ou Matthieu Epolo ont rejoint les Léopards. Plusieurs d'entre eux avaient évolué dans les équipes de jeunes de la Belgique. Kayembe avait connu l'équipe première des Diables Rouges.

Idumbo ne serait pas le seul à avoir récemment pris cette direction. Noah Mbamba aurait choisi la RDC après avoir représenté la Belgique chez les jeunes. Le joueur prêté par le Bayer Leverkusen à Lorient aurait effectué les démarches nécessaires. Ezechiel Banzuzi, ancien joueur d'OHL désormais à Leipzig, a préféré les Léopards aux Pays-Bas.



La prochaine trêve internationale pourrait permettre d'y voir plus clair. S'il figure dans la prochaine sélection congolaise comme annoncé, la RDC ajouterait encore un jeune talent à son groupe. Pour la Belgique, ce serait un nouveau Diablotin qui choisirait une autre sélection. La liste de la RDC sortira le 15 septembre.