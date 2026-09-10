Un talent sur le départ à Westerlo : deux géants européens gardent un œil sur lui

Karol Borys pourrait quitter Westerlo. Le jeune milieu polonais se rapproche d'un retour au Śląsk Wrocław et est suivi par plusieurs grands clubs.

Karol Borys n'a disputé que dix minutes cette saison. Il est brièvement monté au jeu contre l'Union, mais ne faisait pas partie de la sélection de Westerlo pour les autres rencontres. Le Polonais de 19 ans avait été recruté début 2024 en provenance du Śląsk Wrocław pour deux millions d'euros, mais il n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire.

Après quatre apparitions, il a été prêté durant l'été 2024 à Maribor, en Slovénie, pour deux saisons. Il a été fortement gêné par les blessures lors de sa première saison. Au total, il a disputé 32 rencontres avec le club. Il est retourné à Westerlo l'été dernier, mais son avenir devrait s'écrire loin du club.

Borys retourne au Śląsk Wrocław

Selon le média polonais SportowyNet, le milieu de terrain est sur le départ. Borys serait sur le point de retourner au Śląsk Wrocław, le club où il s'est révélé au plus haut niveau. Le club polonais négocierait avec Westerlo et les discussions seraient bien avancées. Un contrat jusqu'à la mi-2029 l'attendrait.

Les Campinois sont disposés à coopérer. Westerlo souhaiterait inclure un pourcentage à la revente ainsi que des bonus liés aux performances dans l'accord. Si Borys poursuit son développement et rejoint un grand club, Westerlo pourrait réaliser une belle plus-value.

Manchester United et la Fiorentina suivent le joueur

À Wrocław, Borys pourrait bénéficier de plus de temps de jeu. Il a débuté à l'âge de 16 ans et connaît parfaitement le club. Dans cet environnement familier, il pourrait relancer sa carrière.





Borys était considéré comme un grand talent. Selon la source polonaise citée, il aurait par le passé effectué des essais à Manchester United et à la Fiorentina. Les deux clubs continueraient de suivre sa situation.