Visite médicale manquée ! L'un des meilleurs joueurs de la dernière saison de Pro League toujours sans club

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Ryotaro Ito était une sacrée affaire à saisir, et était d'ailleurs cité à La Gantoise. Mais le milieu offensif japonais, brillant la saison passée avec Saint-Trond qu'il a emmené vers l'Europe, semblait finalement parti pour s'engager à Blackburn. Sauf qu'un problème lors de la visite médicale a compromis.