🎥 Premier but pour Leandro Trossard avec Besiktas : le Diable Rouge aurait pu s'offrir un doublé

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
🎥 Premier but pour Leandro Trossard avec Besiktas : le Diable Rouge aurait pu s'offrir un doublé
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Leandro Trossard a quitté Arsenal pour Besiktas cet été contre 18 millions d'euros. Le Diable Rouge a marqué ce vendredi soir son premier but contre Erzurumspor dans le championnat turc et commence doucement à trouver ses marques.

Leandro Trossard a marqué son premier but avec Besiktas. Ce vendredi soir, le Diable Rouge a participé à la victoire 3-0 contre Erzurumspor en inscrivant le deuxième but de son équipe. Une réalisation qui arrive quelques semaines après son transfert en Turquie, où Besiktas avait déboursé 18 millions d'euros pour le faire venir d'Arsenal.

Une combinaison avec un ancien joueur de Genk (comme lui)

Trossard a marqué avant la demi-heure de jeu. Le Belge a combiné avec Oh Hyeon-gyu, l'ancien attaquant de Genk, puis a poursuivi sa course vers le but. Le Sud-Coréen a centré devant le gardien et Trossard s'est jeté pour pousser le ballon au fond. Besiktas menait 2-0, après l'ouverture du score d'Emirhan Topçu de la tête.

Le Diable a eu une autre occasion de marquer en deuxième période. Il a envoyé une deuxième fois le ballon au fond des filets, mais son but a été annulé pour hors-jeu. Erzurumspor n'en a pas profité pour revenir dans la rencontre. En fin de match, Ilhan Fakili a marqué le troisième but.

Un départ après avoir remporté la Premier League

Trossard commence à trouver ses marques dans son nouveau club. Il a quitté Arsenal cet été après avoir remporté la Premier League avec les Gunners. Le club anglais attendait ce titre depuis 2004 et la saison des Invincibles. Besiktas a payé 18 millions d'euros pour recruter le Diable Rouge, qui découvre la Süper Lig.

Un gros rendez-vous contre l'Olympique de Marseille

Après cinq matchs de championnat, les Aigles noirs ont pris douze points et occupent provisoirement la première place. Jeudi soir, l'Olympique de Marseille se déplacera à Istanbul pour la première journée d'Europa League. Trossard tentera d'enchaîner après son premier but en Turquie.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Süper Lig
Süper Lig Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Besiktas
Erzurum BB
Leandro Trossard

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Süper Lig

 Journée 5
Besiktas Besiktas 3-0 Erzurum BB Erzurum BB
Samsunspor Samsunspor 12/09 Corum FK Corum FK
Eyüpspor Eyüpspor 12/09 Rizespor Rizespor
Alanyaspor Alanyaspor 12/09 Göztepe Göztepe
Konyaspor Konyaspor 12/09 Trabzonspor Trabzonspor
Genclerbirligi Genclerbirligi 13/09 Kasimpasa Kasimpasa
Amed SK Amed SK 13/09 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Galatasaray Galatasaray 13/09 Kocaelispor Kocaelispor
Gaziantep B.B. Gaziantep B.B. 14/09 Fenerbahce Fenerbahce

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Et maintenant, que va faire l'Union d'Anouar Ait El Hadj ? David Hubert a fait son choix El Malvario El Malvario a propos de La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards JoBg JoBg a propos de Anthony Sibierski explique pourquoi Anderlecht n'a finalement pas signé Santi Garcia Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Kompany a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Ces gars faisaient partie d'une équipe qui a inscrit 182 buts" QuickPick QuickPick a propos de Un ancien de Charleroi aperçu au Mambourg : "J'ai beaucoup de souvenirs ici" Pogi Pogi a propos de "On en fait des tonnes parce qu’il joue à Man United" : Albert n’est pas vraiment convaincu par Lammens JoBg JoBg a propos de "Il faudrait qu'il se trouve un autre projet" : Antoine Sibierski très cash avec un joueur d'Anderlecht El Malvario El Malvario a propos de Passeport congolais en poche : un jeune Bruxellois s'éloigne encore un peu plus de la Belgique QuickPick QuickPick a propos de Retournement de situation : Charleroi - Cercle ne se jouera finalement pas à huis clos El Malvario El Malvario a propos de Officiel : ancien international belge chez les jeunes, il est sélectionné pour la première fois...par le Mali Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved