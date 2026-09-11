🎥 Premier but pour Leandro Trossard avec Besiktas : le Diable Rouge aurait pu s'offrir un doublé

Leandro Trossard a quitté Arsenal pour Besiktas cet été contre 18 millions d'euros. Le Diable Rouge a marqué ce vendredi soir son premier but contre Erzurumspor dans le championnat turc et commence doucement à trouver ses marques.

Leandro Trossard a marqué son premier but avec Besiktas. Ce vendredi soir, le Diable Rouge a participé à la victoire 3-0 contre Erzurumspor en inscrivant le deuxième but de son équipe. Une réalisation qui arrive quelques semaines après son transfert en Turquie, où Besiktas avait déboursé 18 millions d'euros pour le faire venir d'Arsenal.

Une combinaison avec un ancien joueur de Genk (comme lui)

Trossard a marqué avant la demi-heure de jeu. Le Belge a combiné avec Oh Hyeon-gyu, l'ancien attaquant de Genk, puis a poursuivi sa course vers le but. Le Sud-Coréen a centré devant le gardien et Trossard s'est jeté pour pousser le ballon au fond. Besiktas menait 2-0, après l'ouverture du score d'Emirhan Topçu de la tête.

GOL | Beşiktaş 2-0 Erzurumspor



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Le Diable a eu une autre occasion de marquer en deuxième période. Il a envoyé une deuxième fois le ballon au fond des filets, mais son but a été annulé pour hors-jeu. Erzurumspor n'en a pas profité pour revenir dans la rencontre. En fin de match, Ilhan Fakili a marqué le troisième but.

Un départ après avoir remporté la Premier League

Trossard commence à trouver ses marques dans son nouveau club. Il a quitté Arsenal cet été après avoir remporté la Premier League avec les Gunners. Le club anglais attendait ce titre depuis 2004 et la saison des Invincibles. Besiktas a payé 18 millions d'euros pour recruter le Diable Rouge, qui découvre la Süper Lig.





Un gros rendez-vous contre l'Olympique de Marseille

Après cinq matchs de championnat, les Aigles noirs ont pris douze points et occupent provisoirement la première place. Jeudi soir, l'Olympique de Marseille se déplacera à Istanbul pour la première journée d'Europa League. Trossard tentera d'enchaîner après son premier but en Turquie.