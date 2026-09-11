Anthony Sibierski explique pourquoi Anderlecht n'a finalement pas signé Santi Garcia

Anthony Sibierski a une idée bien précise de la direction qu'il souhaite donner au recrutement d'Anderlecht. Le directeur sportif des Mauves veut éviter de dépenser des montants importants. Il veut se montrer intelligent en pensant à une éventuelle future plus-value. Il a expliqué pourquoi le dossier de Santi Garcia n'a finalement pas abouti.

L'explication de la non-venue de Santi Garcia est avant tout financière. "C'était parce que Santi Garcia était trop cher", a simplement expliqué Anthony Sibierski au micro de Het Laatste Nieuws.

Une décision qui s'inscrit pleinement dans la nouvelle politique de recrutement d'Anderlecht. Le directeur sportif des Mauves ne veut pas dépenser à tout prix et souhaite que chaque investissement puisse également représenter une potentielle plus-value pour le club.

"Nous ne voulions pas envoyer le message qu'Anderlecht était prêt à surpayer"

Anthony Sibierski ne regarde pas uniquement le joueur qu'il peut recruter aujourd'hui. La valeur potentielle que celui-ci pourrait atteindre dans deux ou trois ans joue également un rôle important dans sa réflexion : "À chaque transfert que vous réalisez, vous envoyez un signal au microcosme qu'est le monde du football. Et nous ne voulions pas envoyer le message qu'Anderlecht était prêt à surpayer pour un joueur de 25 ans."

C'est un changement de cap assez clair pour un club qui, ces dernières années, a régulièrement investi des sommes importantes dans des joueurs censés apporter une solution à court terme. Anthony Sibierski souhaite désormais plus lier la politique de recrutement à l'avenir financier d'Anderlecht.

"Je cherche l'équilibre entre ce que vous investissez dans un joueur et la plus-value potentielle." C'est précisément sur ce point que le dossier Garcia s'est finalement heurté à la réalité anderlechtoise. Le joueur avait beau être intéressant sur le plan sportif, l'investissement total devait également pouvoir être justifié.



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Oliver Antman et Lukas Ambros comme exemples

Anthony Sibierski cite lui-même deux recrues estivales pour illustrer son raisonnement : Oliver Antman et Lukas Ambros. "Prenez Oliver Antman et Lukas Ambros. Oliver Antman a 24 ans, Lukas Ambros 22. S'ils réalisent tous les deux deux bonnes saisons à Anderlecht, Lukas Ambros vaudra probablement davantage, parce qu'il n'aura alors que 24 ans."

C'est là que se trouve, selon Anthony Sibierski, l'essence de sa politique de recrutement. Anderlecht ne regarde pas uniquement le niveau actuel d'un joueur, mais tente également d'estimer la valeur qu'il pourrait encore générer.